Le refus de témoigner du Gouvernement malgache a été l’une des causes ayant conduit le Secrétariat de la CITES à recommander l’embargo des espèces sauvages en provenance de Madagascar.

Le geste, ou plutôt le manque de geste, des autorités malga­ches durant le dernier procès de Singapour coûtera cher à la Grande île. À la veille de la 67ème session du Comité permanent de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, les gesticulations de dernière minute pourraient ne pas servir à grand-chose.

Dans ce qui semble être davantage un baroud d’honneur qu’une réelle volonté de poursuivre les trafiquants de bois précieux, les autorités médiatisent des actions en justice (lire article en p.5), mais celles-ci semblent intervenir un peu trop tard. Sauf grosse surprise, le Comité permanent de la CITES qui se réunira à Johannesburg après-demain devrait abonder dans le sens du secrétariat permanent. Ce dernier, dans ses recommandations, invite le Comité à suspendre tout commerce de spécimens d’espèces CITES en provenance de la Grande île jusqu’à ce que certaines conditions soient réunies.

À l’origine de cette position pour le moins drastique figure, entre autres, le refus du Gouvernement malgache de témoigner devant la justice singapourienne lors du nouveau procès qui s’est tenu en août à Singapour. Ce refus de témoigner devant le tribunal pour clarifier le statut des 3 372 tonnes de bois de rose saisis par Singapour en mars 2016 a été porté à l’attention du Secrétariat, indique le document qui sera soumis au Comité permanent vendredi. Cette position, affirme le Secrétariat de la CITES, est préoccupante dans la mesure où une coopération étroite entre les Parties et la CITES est la clé pour une mise en œuvre effective de la Convention.

Faute d’implication de la partie malgache dans le procès d’août, le tribunal de district n’a pu que retenir le courrier électronique envoyé en janvier 2015 par le ministre chargé de l’Environnement de l’époque, Anthelme Ramparany. Ledit courriel ayant certifié l’authenticité des documents ayant autorisé l’exportation de la cargaison de bois de rose, le juge singapourien n’a pu qu’acquitter les accusés, la société Kong Hoo et son directeur général, Wong Wee Keong.

Mauvaise volonté

Début 2016, lors du premier procès en appel, l’ancien Premier ministre Jean Ravelonarivo avait bien adressé à la justice de la Ville-Etat une lettre reniant la position de l’équipe qui l’avait précédé, mais ladite lettre, non authentifiée et non confirmée par les autorités malgaches n’a pas été prise en compte en août.

Témoignant de leur mauvaise volonté, les autorités malgaches ne se sont d’ailleurs pas contentées de rester discrètes sur l’affaire. Sachant pertinemment l’importance de leur témoignage et malgré plusieurs appels en ce sens, elles ont plusieurs fois affirmé ne pas vouloir intervenir, se cachant derrière l’indépendance de la justice singapourienne.

L’augmentation significative des mesures de lutte contre la fraude, dont les poursuites relatives aux infractions impliquant l’exploitation forestière illégale et le commerce illégal des bois précieux fait partie des conditions pouvant aboutir à la levée de la sanction, mais les récentes affaires portées respectivement devant la Chaîne pénale et le tribunal de première instance de Toliara, risquent de ne pas suffire. Médiatisées juste à la veille de la 67e session du Comité permanent, elles peuvent n’être que de la poudre aux yeux d’autant que les affaires non abouties sont légions sur la Grande île.

Mais s’il est presque trop tard pour changer la donne au niveau du Comité permanent de la CITES, il est encore temps de changer d’avis dans l’affaire de bois de rose de Singapour. Le ministère public de Singapour ayant une nouvelle fois fait appel, un deuxième procès en appel devrait se tenir dans les prochaines semaines. À moins que les autorités ne décident une nouvelle fois de faire l’impasse dans la mesure où la décision de lever l’embargo total des espèces en provenance de Madagascar ne sera prise qu’en décembre 2017.

Lova Rabary-Rakotondravony