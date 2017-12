La vigilance à l’égard de la propagation du VIH/Sida est très recommandée. Des séropositifs décèdent avec l’amenuisement de la sensibilisation sur la lutte contre la maladie.

Un homosexuel porteur du VIH/Sida dans la ville d’Antananarivo pleure la disparition de quatre de ses amis séropositifs, décédés en juillet et en novembre. Trois d’entre eux auraient perdu la vie, en novembre. Le dernier a été inhumé, mercredi. «Il avait un problème de tension artérielle. Sa faible immunité a accéléré son décès. Un autre ne suivait plus ses traitements. Il a caché sa maladie et a fait venir ses médicaments d’une autre ville, pour ne pas se faire découvrir. Il n’avait plus les moyens pour chercher ses médicaments. C’est ce qui a provoqué son décès », regrette-t-il, hier.

Le bureau municipal de l’hygiène (BMH) d’Antananarivo a, également, notifié le décès d’un séropositif, au mois de novembre. « Il a été dépisté tardivement. Il a été déjà très fatigué. Il refusait son hospitalisation en plus», explique le Dr Hervé Rabeson, chef de service médical de la Commune urbaine d’Antananarivo.

Cette année, il y aurait eu au moins une dizaine de décès répertoriés. C’est un chiffre provisoire qui pourrait bien augmenter jusqu’à ce que les données soient complètes à la fin de l’année. En 2016, le Secrétariat-exécutif du comité national de lutte contre le Sida (SE-CNLS) a fait état d’une cinquantaine de décès.

Perdus de vue

Par ailleurs, il n’y aurait que mille huit cent quinze sur les deux mille cinq cent quatre-vingt sept malades dépistés qui suivent des traitements. Ces séropositifs perdus de vue sont également exposés à la mort, selon les médecins. « Un séropositif peut mourir s’il s’abstient au traitement ou si la maladie est dépistée tardivement », argumente le Dr Miaro-Zo Andrianoelina, chef de projet au sein du CNLS.

Plusieurs cas ne seraient, pourtant, dépistés que tardivement. Le centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanana (CHU JRB) a, par exemple, rapporté en août 2017, que 60% des porteurs du virus, pris en charge dans son service, n’ont été détectés que lors de leur hospitalisation, c’est-à-dire, lorsque leur état de santé s’est aggravé.

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le Sida, le 1er décembre, le dépistage s’effectue en dehors des formations sanitaires, jusqu’à dimanche. L’État doit faire de ce renforcement des dépistages, sa priorité pour identifier tous les porteurs du virus. Pour le moment, il n’y a que 70% des formations sanitaires qui ont des tests de dépistage.

Le Fonds mondial, le principal bailleur, va baisser le financement alloué à cette lutte pour les 3 ans à venir. Il a octroyé 15 millions de dollars pour juillet 2016 à décembre 2017 et 12 millions de dollars pour janvier 2018 à décembre 2020, selon le Dr Harivelo Rijasoa Andrianiaina, Secrétaire exécutif du CNLS.

Miangaly Ralitera