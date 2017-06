Le traitement et le dépistage du cancer s’effectueront prochainement, au niveau des cent quatorze districts.

Lueur d’espoir pour les cancéreux. Guérir du cancer à temps est désormais possible pour tous. Bientôt, la cryothérapie sera disponible au niveau des cent quatorze services de santé du district. Jusqu’ici, le traitement du cancer ne s’effectue que dans trois centres, dont les deux sont à Antananarivo. La remise officielle du matériel, par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est tenue au Carlton Anosy, hier, lors de la consultation nationale sur les cancers gynécologiques. « Ce matériel permettra de dépister et de traiter à temps le cancer du col de l’utérus, au premier stade », explique la professeur Charlotte Ndiaye, représentante résidente de l’OMS à Madagascar.

« La cryothérapie est le traitement du cancer, par le froid. Elle consiste, en quelques sortes, à détruire les lésions cancéreuses », détaille le Dr Joséa Ratsirarson, secrétaire général du ministère de la Santé publique.

À Madagascar, plus de la moitié des cancers diagnostiqués sont des cancers gynécologiques. Les victimes sont de plus en plus jeunes, selon le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo.

Luxe

Le rapport du Service d’oncologie au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), parle de mille à mille six cents nouveaux cas par an. « Seul 60 % à

70 % arrivent à suivre le traitement et peu d’entre eux arrivent jusqu’à la fin », explique le Dr Tovo Harivony, chef de service de l’oncologie au CHU JRA. 60 % des cas de cancer ne serait dépisté qu’à un stade déjà avancé, ce qui diminue les chances de traitement possible et de guérison. Le cancer serait pourtant responsable de 8 % de taux de mortalité à Madagascar. On considère que près de 90 % d’entre eux pourrait être évité grâce à un dépistage régulier.

Le traitement se limite à la chirurgie et à la chimiothérapie, qui coûte entre 2 millions et 3 millions d’ariary et qui malheureusement n’est pas à la portée de tous. Se faire traiter du cancer est, par ailleurs, un luxe pour la majorité des patients. Le coût de la chirurgie et de la chimiothérapie peut atteindre 10 millions d’ariary, tandis que la thérapie ciblée coûterait jusqu’à 60 millions d’ariary pour six à huit semaines de traitement. Le centre de radiothérapie devra être opérationnel l’année prochaine. Le cancer du col de l’utérus occupe la tête du classement dans la mortalité par cancer, chez les femmes.

L’OMS recommande de vacciner les jeunes filles de 9 à 13 ans car c’est la mesure de santé publique la plus rationnelle pour lutter contre ce cancer. « Toutes les femmes, notamment les plus défavorisées, devront bénéficier des services de dépistage et de prise en charge à différents niveaux, où qu’elles soient, jusque dans les coins les plus reculés », a souligné le professeur Charlotte Faty Ndiaye, représentante de l’OMS* qui souligne que son organisation offrira, prochainement, du matériel de dépistage du cancer du sein, dans les zones reculées.

Julie Razakarinaivo/ Miangaly Ralitera