Le cancer a longtemps été une maladie presque incurable. Bientôt, les deux grands hopitaux seront dotés de centres de radiothérapie.

Espoir. La présence des centres de radiothérapie à Madagascar pourra sauver la vie des cancéreux. Les deux centres de radiothérapie dans le centre hospitalier universitaire à Befelatanana et à l’hôpital Joseph Ravoahangy Andria­navalona (HJRA) seront disponibles au public d’ici peu. « La radiothérapie tant attendue par bon nombre de gens sera enfin opérationnelle dans quelques mois. À travers les relations avec les parte­naires, la cobaltothérapie qui ne

marchait plus depuis 2009 à Befelatanana, sera de nouveau fonctionnelle. Le service oncologie pédiatrique a été renouvelé », affirme Mamy Lalatiana Andrimanarivo, ministre de la Santé publique, lors de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le cancer, hier, à l’HJRA.

La fermeture de la cobaltohérapie à Befelatanana a causé l’évacuation sanitaire à l’étranger, avec un coût de traitement qui s’élève jusqu’à 20 000 000 d’ariary, ou encore des soins dans des hôpitaux privés de la capitale à un coût s’élevant à 10 000 000 ari­ary. De ce fait, seulement 2 % des malades ont pu accéder aux soins. Inaugurés en octobre 2016, ces deux centres étaient prévus s’ouvrir l’année dernière, mais la construction ne sera achevée que dans quelques mois.

Ignorance de la maladie

L’entreprise Colas s’est chargée des travaux de construction et les équipements sont fournis par l’Agence internationale de l’énergie ato­mique (AIEA), équivalant à une surface de 460 m2 pour l’HJRA, où sont bâtis des bure­aux des salles de commande et des salles de déshabillage.

À part le coût exorbitant des soins, les cancéreux meurent sans avoir suivi de traitement à cause de l’ignorance de leur état de santé. « On compte actuellement huit millions de personnes atteintes du cancer chaque année, dans le monde. Nous n’avons pas de statistiques exactes sur le nombre de cancéreux car la plupart de ces personnes meurent et c’est après seulement qu’on constate qu’ils étaient atteints du cancer », confirme toujours le ministre. « Le dépistage est gratuit pour tout le monde et une centaine de personnes sont dépistées tous les ans », affirme Harinjaka Randrinarivo, directeur des maladies non infectieuses.

Les activités sportives restent une des meilleures façons pour lutter contre le cancer. « Nous pouvons lutter contre le cancer en changeant notre mode de vie. Il faut éviter de trop fumer, de boire trop d’alcool, de manger trop de viande. Il faut favoriser la consommation de fruits et légumes. Les activités sportives sont fortement conseillées. Il est important de faire du jogging. Si l’on arrive à faire du sport trois fois par semaine, il y a 40 % de chance de survie et cela améliore le traitement pour une personne atteinte du cancer », souligne le ministre de la Santé publique.

Mamisoa Antonia