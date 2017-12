Mauvaise nouvelle du front. Une étude menée par l’IPM révèle la résistance à douze insecticides chez des puces vectrices de la peste. L’étude a été effectuée entre mai et novembre 2012 auprès de six centres de détention dont deux en zones endémiques : Antananarivo et Mahajanga, mais aussi à Farafangana, Toliara, Mananjary et Morombe. Mais c’est dans la prison d’Anta­nimora, au cœur de la capitale, que cette résistance a été surtout constatée.

Les puces des rats, la « xenopsylla cheopis » notamment, considérée comme principal vecteur de la peste, ont été collectées et testées au laboratoire d’Entomologie Médicale de l’IPM, selon le protocole recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé. À l’époque, l’étude a été menée dans le cadre d’un programme d’assainissement effectué conjointement avec le ministère de la santé et le comité international de la Croix Rouge, et par rapport aux conditions d’hygiène et sanitaire des prisonniers, pouvant les exposer à un risque plus important de peste.

« En 2016, les facteurs de risque de mortalité liés à la peste dans les villes de l’Europe médiévale peuvent être trouvées actuellement dans les prisons malgaches », note Rubini, chercheur cité par l’étude. Plus de vingt mille détenus sont entassés dans nos prisons, qui ne peuvent qu’en accueillir dix mille, fait remarquer l’IPM, en citant les chiffres des autorités pénitentiaires malgaches. Et ils y vivent dans des conditions d’hygiène déplorables, les faisant cohabiter avec les rongeurs et autres insectes nuisibles. Les puces infectées, de ce fait, peuvent facilement contaminer la prison et ses environs, à travers les rats, les gardiens de prisons et leurs familles en cas d’épidémie. L’étude précise, toutefois, qu’aucun cas de peste n’a été signalé dans les prisons.

Problème multisectoriel

Mais dans un tel environnement, la résistance aux insecticides par les parasites, réclamant leur usage fréquent, peut être élevée et favoriser ainsi une plus grande endurance aux produits.

Le docteur Manitra Rakotoarivony, directeur de la santé publique au sein du ministère de la santé publique, n’a pas encore eu connaissance de l’étude, mais il reconnaît qu’il s’agit d’un « problème multisectoriel et les différents responsables des ministères vont très certainement se réunir prochainement pour l’étudier. » Derys Herivonona, directeur de la santé et de l’hygiène au sein de la Commune urbaine d’Antananarivo, assure que les produits qu’utilise le bureau municipal d’hygiène, approuvé et fourni par le ministère de la santé, fonctionnent.

L’IPM a surtout voulu interpeller les autorités compétentes. « Ces recherches permettront d’émettre des recommandations au ministère de la Santé Publique, afin de s’orienter vers des mesures à prendre et les actions les plus adaptées dans la lutte contre la peste ». La résistance des puces de rat aux insecticides pourrait compromettre la lutte contre les vecteurs, qui est un des moyens déployés en réponse à une épidémie de peste bubonique, estime l’IPM. L’institut préconise la poursuite de la surveillance de la sensibilité des puces aux insecticides afin d’identifier celui qui est efficace à utiliser pour lutter contre les puces.

Rondro Ramamonjisoa