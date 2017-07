L’entrepreneuriat est encore considéré comme un domaine inabordable à Madagascar. Des spécialistes préconisent sa démocratisation.

Timide. L’entrepreneuriat avance à très petits pas. Selon les chiffres de l’association Entreprendre à Madagascar, promotrice de l’entrepreneuriat et de la professionnalisation des métiers, elle a appuyé quarante six mille candidats-promoteurs et a réussi à aider trente mille huit cents micro, petites et moyennes entreprises en vingt-cinq ans d’existence à Madagascar. Des chiffres qui donnent un aperçu sur la timide avancée de la création d’entreprise et celle des motivations à entreprendre dans le pays. « Le concept fait défaut dans le système d’éducation même. On ne nous ap­prend pas à avoir la culture entrepreneuriale ni les avantages qu’un pays peut en tirer », a avancé Rajaonarison, lors d’une conférence organisée, hier, dans le cadre du salon de l’Entrepreneuriat.

Il est indiqué dans les publications du Doing Business de la Banque mondiale, mesurant la réglementation des affaires et son application effective, que le climat des investissements et l’environnement juridique des affaires à Madagascar ont régressé en 2017. Mada­gascar était classé 160e pays en 2007 pour finir 167e cette année. « Nous attirons des investisseurs sans prendre les mesures nécessaires. 32% des visas enregistrés sont octroyés à des Chinois. Le pays veut avancer dans le libre-échange sans renforcer l’entrepreneuriat local », ajoute le conférencier. Les initiatives de promotion de l’entrepreneuriat, de la part des jeunes, des catégories de personne à potentiel entrepreneurial et surtout des dirigeants font cruellement défaut.

Entrepreneuriat pour tous

L’entrepreneuriat est un état d’esprit qui saisit les opportunités. « L’entrepre­neuriat est vu comme un outil de profits pour les classes supérieures ou pour les super intelligents », explique pour sa part, Franky Dovan, photographe professionnel. « J’ai moi-même fait de ma passion mon métier et je peux dire que je gagne bien ma vie », ajoute-t-il. Avec près de deux cent mille clichés réalisés à son actif en trois ans, il mise sur la passion et la créativité pour réussir son entreprise. « Je conseille aux jeunes de ne pas avoir peur de créer et de ne pas copier ce qu’ont déjà fait les autres, d’aller petit à petit jusqu’à trouver une identité et de se lancer en se basant sur les besoins non satisfaits. Le marché est encore vaste, très large même », explique-t-il.

La nouvelle vision du développement de l’entrepreneuriat repose sur une réorientation stratégique, une restructuration et une démocratisation de l’économie, un transfert de technologie bien étudié et un patriotisme économique « intelligent », selon les termes de Rajaonarison, du cabinet Esprit d’entreprise. Le salon de l’Entrepreneuriat qui se tient à l’hôtel de ville, par contre, a trop mis en avant les nouveaux métiers des call- centers. Rares sont les stands qui proposent des accompagnements allant dans le sens de l’entrepreneuriat en soi.

Mirana Ihariliva