La communauté internationale a exprimé son soutien aux efforts menés par le Bianco. Hier, une valse de diplomates a été aperçue à la villa La Piscine, à Ambohibao.

Signal fort. L’ambassade des États Unis a exprimé son soutien aux efforts du Bianco dans l’instauration de l’État de droit. Hier, Robert Yamate a rendu visite au directeur général de cet organe de lutte contre la corruption, à son bureau à Ambohibao.

Lors de cette rencontre, le diplomate espère « le retour de Mme Razaimamonjy au pays maintenant qu’elle va mieux. Elle a la responsabilité de revenir et de se défendre, et finir le processus auquel elle fait partie de manière à assurer que ce processus soit ouvert, équitable et transparent. (…) ».

Dans la même optique, l’ambassadeur américain a également affirmé qu’il suit de près le processus judiciaire engagé par le Bianco et la Chaîne Pénale Anti-Corrup­tion. Ainsi, il lance un appel au respect de l’État de droit « (…) Souvenons-nous que la présomption d’innocence prévaut toujours et doit être respectée. Le processus doit continuer », affirme-t-il. La communauté interna­tionale suit de près l’évolution de cette situation, et la visite de cet ambassadeur constitue un signal fort pour le respect de l’indépendance des organes de lutte contre la corruption.

Soutien clair

Dans la journée d’hier, une forte délégation de corps diplomatiques et consulaires résidant à Madagascar est également venue dans les locaux du Bianco. L’am­bassadeur de France à Mada­gascar a été accompagné par ses homologues européens, allemand, suisse, norvégien, anglais, américain, japonais et de la Banque africaine de développement, lors d’ une cérémonie de remise de dons de matériel informatique à la branche territoriale du Bianco Antananarivo.

Dans son allocution, l’ambassadeur de France à Mada­gascar Véronique Vouland- Aneini a profité de cette occasion pour saluer et apprécier les efforts menés par la Bianco dans la lutte contre la corruption à Madagascar. Dans son langage très diplomatique, elle a qualifié « d’intéressantes » les actions récemment menées par cette institution de lutte contre la corruption.

« Des cadres légaux qui assure l’indépendance des organes de lutte contre la corruption ont été mis en place (…) on voit comment ils sont appliqués, car il y a des enquêtes et des arrestations et c’est très positif », a-t-elle argumenté.

Fortifié par cette présence massive de diplomates, le directeur général du Bianco a réitéré sa volonté de mener à terme les missions de cette institution. « Malgré une semaine mouvementée, nous tenons le cap et nous tenons debout. Debout contre les rumeurs, l’immixtion et l’intimidation. Nous agissons pour l’intérêt général de l’État. Il faut avoir le courage de faire un grand saut », a martelé Jean Louis Andriamifidy.

La division investigation équipée

L’ambassade de France, à travers le Service de la coopération et des actions culturelles (Scac) a doté la division investigation de la branche territoriale du Bianco Antananarivo de matériel informatique. La cérémonie de dotation a été présidée par Jean Louis Andriamifidy et par l’ambassadeur de France à Madagascar, Véronique Vouland-Aneini, hier matin dans les locaux du Bianco à Ambohibao.

Cette dotation de matériel informatique s’inscrit dans le cadre du projet « Appui à la sécurité judiciaire et juridique à Madagascar ». Initié depuis 2015, ce projet d’un montant de 85 millions d’ariary s’articule autour de trois axes. Il s’agit de l’instauration de mécanismes efficaces de sanction aux manquements à l’éthique et aux dysfonctionnements dans les fonctions judiciaires et pénitentiaires ; l’exigence de redevabilité et de résultat du service public de la justice par le renforcement du contrôle, de la direction et de l’exécution des décisions de justice, et enfin le développement de la sécurité juridique par la formation des acteurs et par la diffusion des textes et de la jurisprudence.

Andry Rialintsalama