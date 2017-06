C’est parti. La société civile quitte le banc des spectateurs dans la lutte contre la corruption à Madagascar. Le mouvement Rohy, qui rassemble plus d’une centaine de plateformes et d’organisations de la société civile, a présenté hier son plan triennal de lutte contre la corruption au restaurant Le Pavé Antaninarenina. À travers le projet «Ady Iombonana amin’ny Kolikoly no Arindra» (AIKA), ou coordination de la lutte contre la corruption, le combat contre ce fléau sera mené sur trois fronts. Il s’agit de la réduction des risques et opportunités de la corruption, la sensibilisation et

l’amélioration de la communication de masse pour endiguer la banalisation de la corruption dans la vie quotidienne, ainsi que l’éradication de l’impunité des auteurs des infractions.

Issu d’une large consultation sur la perception et la manifestation de la corruption dans les vingt-deux régions, le plan triennal de lutte contre la corruption met en exergue onze secteurs. Il s’agit des élections, de la fonction publique, des transports, des ressources naturelles, de la sécurité, des sports, de l’éducation, du foncier, de la justice ainsi que des finances et des dépenses publiques. « Ces secteurs rejoignent les huit domaines prioritaires de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2015-2025 », explique Faraniaina Ramaro­saona, coordinatrice du projet Aika.

La pierre d’achoppement de l’effectivité de ce plan triennal est le financement. « Nous fonctionnons avec les moyens du bord, d’autant que la majeure partie des activités liées à la sensibilisation sont déjà mises en œuvre par des plateformes et organisations de la société civile

membres de ce mouvement », soutient Harindranto Andriam­parany, qui assure également la coordination du projet Aika. Il est attendu que cette action de la société civile contribue à l’amélioration du classement de Madagascar dans l’indice de perception de la corruption (IPC) par Transparency International. L’année dernière, la Grande île est arrivée à la 145e place sur 176 pays, et avec une note de 26 sur cent.

Andry Rialintsalama