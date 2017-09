Une année après la présentation de la lutte anti-corruption, une progression a été constatée. Toutefois, cette lutte est confrontée à des défaillances structurelles, législatives et judiciaires.

Incomplète. Les corrompus et les corrupteurs disposent encore d’une échappatoire. Le mécanisme de lutte contre la corruption à Madagascar, malgré les déclarations, les intentions, les avancées et la volonté, est encore grippé.

Le 1er septembre 2016, la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) a été présentée officiellement à l’hôtel Panorama Andrai­narivo. Prévoyant un arsenal de réformes, notamment le renforcement du cadre juridique et institutionnel, une grande partie des dispositifs planifiés n’est pas encore mise en place.

Au niveau des enquêtes, les entités en charge de lutte contre la corruption affichent leur dynamisme. À titre d’illustration, les soupçons de corruption au centre immatriculateur d’Antananarivo, concernant l’octroi des permis de conduire biométriques, ainsi que l’affaire Claudine Razaimamonjy, marquent l’efficacité de ces structures.

Par ailleurs, le gel des comptes d’un célèbre opérateur soupçonné de trafic de bois de rose confirme cette situation. Néanmoins, après les enquêtes préliminaires, les poursuites judiciaires avancent à pas d’escargots, les pôles anti-corruption (PAC) ne sont pas encore mis en place.

Le PAC, bien qu’un comité ad hoc de recrutement du coordonnateur ait été constitué, peine à être mis en place. Le recrutement des membres a commencé, par voie de presse, en avril 2017. Mais les candidats, notamment les magistrats de premier grade, ont peu d’enthousiasme à intégrer cette nouvelle juridiction anti-corruption.

«La mise en place du PAC est indispensable pour accélérer l’obtention de résultats. Le traitement des dossiers à notre niveau nous satisfait. Seulement, les décisions de Justice y afférentes et la confiscation des biens mal acquis font défaut», avance Boto Tsara Dia Lamina, directeur général du service de Renseignement financier à Madagascar (SAMIFIN).

Nomination en attente

À la lumière de cette explication, deux lois, complétant celle de la lutte anti-corruption, sont encore en instance. Il s’agit de la loi sur le recouvrement des avoirs et la loi anti-blanchiment de capitaux. De ces lois, des structures habilitées à agir contre les biens mal acquis sont suspendues. Il s’agit, entre autres, de l’agence nationale de recouvrement des avoirs.

En dehors de ces cadres structurels et législatifs, l’ine­xistence de la Haute cour de justice nuit également à la lutte contre la corruption. Suspendu à cause de l’attente de la nomination du représentant de la haute Cour de la défense de la démocratie, cette structure habilitée à poursuivre les hauts responsables n’est pas encore opérationnelle.

« Cette juridiction mettra fin à l’impunité pour certaines catégories de personnalités, notamment politiques», poursuit le directeur général du Samifin.

D’une manière générale, les insuffisances au niveau de l’appareil judiciaire limitent l’efficacité de la lutte contre la corruption à Madagascar. Les observateurs et l’opinion publique attendent beaucoup de la nouvelle ministre de la Justice sur la traduction des intentions en actions, permettant ainsi aux structures en charge de lutter contre la corruption d’agir efficacement.

Andry Rialintsalama