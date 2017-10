L’ambassadeur des États-Unis pointe du doigt le manque de redevabilité des responsables étatiques malgaches. Cinq parlementaires, notamment, encourent des poursuites judiciaires.

Danger. Robert Yamate, ambassadeur des États-Unis, a été cash durant son discours prononcé lors de la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre Search for common ground (SFCG), et le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), mercredi.

« Les perturbations causées par les crises parmi les responsables étatiques, la faiblesse des institutions, ainsi que le manque de redevabilité mettent en danger les progrès que Madagascar a entrepris depuis son retour à l’ordre démocratique », a déclaré le diplomate. La convention signée, mercredi, consiste, justement, en un appui aux entités chargées de favoriser la transparence et la lutte contre la corruption, dans le cadre du projet Samy Gasy, financé par l’ambassade américaine.

« Les États-Unis sont convaincus que tous les pays doivent travailler de concert pour lutter contre la corruption. Pour cela, il nous faut partager une vision commune et des engagements forts pour prendre les mesures nécessaires de prévention et de poursuite des cas de corruption », a indiqué l’ambassadeur Yamate. Et lui d’ajou­ter que lorsque nous arrivons à tenir la corruption en échec, nous renforçons la stabilité, l’État de droit, les droits humains et la démocratie.

Résistance

Dans son allocution, le représentant américain a souligné qu’un gouvernement stable qui jouit de la confiance de ses électeurs dépend de l’atteinte des objectifs prioritaires comme la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les trafics des ressources naturelles, ou encore, la mise en place d’un climat d’investissement serein et la croissance économique.

« Cette confiance se construit, essentiellement, sur une base faite de transparence et de redevabilité », a affirmé le diplomate. Ces deux principes tendent, toutefois, à faire défaut à une forte frange des responsables étatiques malgaches.

La déclaration de patrimoine, par exemple, qui devrait être une manière d’assurer un certain niveau de transparence, de redevabilité et de probité de la part des autorités politiques et administratives, peine à s’imbriquer dans la culture de gouvernance à Madagascar.

Pour le président de la République, les membres du gouvernement, les parlementaires et les membres de la Haute cour constitutionnelle (HCC), la déclaration de patrimoine est une obligation constitutionnelle.

Ce qui ne semble pas empêcher certains de vouloir s’y soustraire. Deux sénateurs, et trois députés ne se seraient pas encore, pliés à cette obligation malgré les rappels.

La loi sur la lutte contre la corruption dispose que l’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêts économique doit être faite dans les trois mois qui suivent la nomination ou l’entrée en fonction. Ce texte adopté, en 2016, ajoute que la déclaration doit être renouvelée tous les deux ans, en cas de changement de position administrative ou encore en cas de changement conséquent du patrimoine.

Au motif d’éducation des assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine, l’échéance légale pour s’y plier a été assouplie, jusqu’au 30 juin. Le défaut de déclaration de patrimoine est puni de peine de prison et d’une amende allant de 50 à 200 millions d’ariary. Les cinq parlementaires précités encourent des poursuites judiciaires.

Selon les explications de Jean Louis Andriamifidy, directeur général du Bianco, rapportés par un quotidien de la capitale, hier, les dossiers concernant ces élus sont déjà constitués pour infraction, et devraient être remis à la Justice, en novembre. Ils pourraient être les premiers clients du Pole anti-corruption (PAC) d’Anta­nanarivo, si cette entité judiciaire est opérationnelle d’ici là.

Plusieurs autres assujettis à la déclaration de patrimoine feraient, cependant, également, de la résistance. Les magistrats et les autorités administratives seraient, particulièrement, nombreux. Construire par la confiance envers les personnalités étatiques pourrait passer par une application stricte des textes, notamment, des sanctions.

Garry Fabrice Ranaivoson