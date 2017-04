Les aspirants à siéger au sein du PAC d’Antananarivo auront jusqu’au 30 avril pour déposer leur dossier de candidature. Cette structure judiciaire sera compétente sur les faits de corruption et de délinquance économique.

xMise en branle. Le comi­té de suivi et évaluation des Pôles anti-corruption (PAC) lance un appel à candidature aux prétendants à être membres de cette instance judiciaire. Selon ce qui est indiqué dans les insertions dans des quotidiens de la capitale, samedi, les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 30 avril, auprès du directeur général des ressources et des répressions du ministère de la Justice.

Outre les postes de magistrats et greffiers, ceux de coordonnateur national et de directeur, ainsi que de chef de service sont également à pourvoir. L’appel à candidature indique, toutefois, que « pour cette année 2017, un seul PAC sera installé à Antana­narivo. Les autres seront mis en place progressivement, mettant à profit l’expérience du premier ». L’article 3 de la loi sur les Pôles parle d’une « création progressive » de ces nouvelles entités judiciaires.

Pour en revenir aux candidatures, les magistrats qui siègeront au sein des Pôles anti-corruption seront, notamment, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), sur une liste de trois noms proposés par le Comité, composé de toutes les entités concernées par la lutte contre la corruption, blanchiment d’argent et autres infractions financières, ainsi que de représentants de la société civile.

Outre leurs compétences et leurs expériences, les aspirants à être membres des Pôles anti-corruption doivent, du reste, avoir : « une capacité à travailler sous tension, une capacité de résistance aux différentes pressions et interventions, une bonne condition physique et disponibilité pour des déplacements fréquents, et une intégrité avérée ».

Innovation

Chaque candidat sera soumis à un contrôle de moralité. Des formations spécifiques relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les infractions économiques seront dispensées aux magistrats nommés.

Comme l’indique l’exposé des motifs de la loi sur les PAC, cette nouvelle structure judiciaire est mise en place « afin qu’elles se substituent aux Chaines pénales anti-corruption (CPAC), dont le déficit de cadre juridique (…) posait des difficultés sur le plan juridictionnel et administratif. Au demeurant, l’insuffisante efficacité des actuelles CPAC nécessite une approche différente de la lutte contre la corruption (…) L’innovation essentielle est ici de dépasser les difficultés observées au cours de l’expérience des CPAC, dont les taux de condamnation (…) furent faibles ».

Dans cette optique, toutes les infractions de corruption et de blanchiment d’argent, « qu’elles soient grandes ou petites », seront de la compétence des PAC. Ils auront aussi à traiter « vingt-et-un » cas d’infractions économiques cités dans la loi qui les érigent, selon les conditions que sont, entre autres, « la pluralité des auteurs, complices ou victimes, du caractère transnational de certains éléments constitutifs, de l’importance du flux financiers, de la personnalité des auteurs ».

La loi sur les PAC prévoit, par ailleurs, une autre innovation qui est « l’instauration [au sein des PAC] d’une Chambre de la saisie et confiscation des avoirs ». Son objectif est « d’assurer la traçabilité et la cohérence de la saisie et du recouvrement des avoirs ». L’exposé des motifs de la loi sur les PAC souligne cependant que « ce dispositif sera encore complété et renforcé avec la future loi sur le recouvrement des avoirs ». Un texte toujours bloqué au niveau de l’Exécutif, mais nécessaire pourtant, afin de compléter les dispositifs de répression de la corruption et des infractions financières.

Garry Fabrice Ranaivoson