Rectification pour plus de précision. Tous les sachets et sacs plastiques d’épaisseur inférieure ou égale à 50 microns, quelles que soient la forme, la densité et la dimension, seront interdits de circulation sur le territoire Malagasy. C’est notamment le contenu du projet de décret, adopté lors du conseil du gouvernement, le 3 janvier, pour remplacer le décret n°2014-1587 du 7 octobre 2014. « Dans ce décret de 2014, ce qu’on peut commercialiser, et ce qu’on ne peut pas, n’étaient pas bien précisés », a reconnu Hanta Rabetaliana, secrétaire générale du ministère de l’Environnement, de l’écologie et de la forêt, hier.

Seuls les sachets et sacs plastiques à bretelles ou à poignées, ont été concernés par l’ancien décret. « Les producteurs ont tenu compte du texte et ont continué à produire des sachets avec une épaisseur au dessous de 50 microns, sans bretelle et sans poignée », explique une autre source auprès du ministère de l’Environnement, de l’écologie et de la forêt, ayant requis son anonymat.

Une source auprès du ministère du Commerce et de la consommation, souligne, par ailleurs, que ce projet de décret requiert l’indication du nom des producteurs sur les produits. « On pourra ainsi poursuivre les producteurs qui enfreignent la loi », précise-t-elle.

Ainsi, il n’y aura plus que les sachets et sacs plastiques avec une épaisseur supérieure à 50 microns qui peuvent être utilisés sur le territoire national. On peut les réutiliser au moins une dizaine de fois, contrairement à ceux d’une épaisseur très fine qui ne peuvent être utilisés plus d’une fois, ce qui renforce la pollution de l’environnement, avec son caractère non biodégradable.

Miangaly Ralitera