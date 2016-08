Relatant une étape marquante de l’histoire socio-politique de la Grande île, « Lundi noir sur l’Île rouge » se découvrira bientôt à travers les traits et le scénario de Pov et Dwa.

À eux deux, ils combinent créativité, talent et persévérance, le tout porté par une passion commune intarissable pour le neuvième art et notamment celui de leur pays natal, Madagascar. Forts de leur renommée nationale, mais également outre-mer, qu’ils ont acquise grâce à leur collaboration avec la maison d’édition réunionnaise « Des bulles dans l’Océan », William Rasoanaivo dit Pov et Eric Andriantsialonina dit Dwa rempilent une nouvelle fois, en préparant d’ores et déjà une troisième bande dessinée ensemble.

Après « Méga complots à Tananarive » et « Coût d’état à Tamatave », relatant les aventures du jeune Rémy, ils peaufinent déjà leur troisième opus, une histoire inédite qu’ils proposent avec « Lundi noir sur l’Île rouge ». Conjuguant récits factuels et fiction, l’histoire de cette bande dessinée fait suite à un projet de longue date de la part des deux bédéistes qui s’inspirent ici des émeutes de 2009. « C’est en 2012 que l’idée m’est venue d’adapter cette histoire et

d’établir le synopsis de cette bande dessinée. J’en ai parlé à Pov et on s’est alors attelés à

collecter des informations et à piocher dans notre documentation, afin de proposer une œuvre la plus fidèle possible à cette période de notre histoire », confie Dwa.

Collaboration fraternelle

Le titre étant très explicite, ce duo de dessinateurs et scénaristes que forment Pov et Dwa promet une fois encore, une épopée bédé-ludique des plus singulières. « Lundi noir sur l’Île rouge » sortira officiellement en janvier 2017 chez les éditions « Des bulles dans l’Océan ». En résumé, le synopsis de l’œuvre relate les aventures de Looms, modeste musicien qui souhaite vivre de son art, et celles de Nina, une jeune diplômée fiancée à un homme d’affaires cupide.

Dans la soirée du 26 janvier 2009, les émeutes éclatent dans la ville des Mille et dans les provinces. Nina, piégée dans un magasin en feu, fait alors la rencontre de Looms qui la sauve. De là, le lecteur est invité à suivre les péripéties de ces deux personnages dans un contexte éthnique, social et économique chaotique où ils devront envisager leur avenir. « Dwa et moi-même, on a su dès le départ, trouver le bon moyen pour conjuguer parfaitement nos visions. Au fil des ans, on a su mettre sur pied une habitude de travail qui fait que l’on soit à l’aise dans nos processus de création et là on est à fond sur cet album », souligne Pov.

Deux bédéistes frères, Dwa écrivant le scénario, les découpages ainsi que le story-board et Pov peaufinant les dessins et les illustrations finales, se complètent tout aussi bien au coloriage de leurs planches. « Si l’album est prévu sortir officiellement au début de l’année prochaine, c’est vers le mois de juin qu’il sera disponible dans les bacs », confie Dwa. En attendant, le public peut toujours se délecter des dessins de presse de Pov dans l’Express de Madagascar, de même que des sketchs taquins de Dwa dans les pages du quotidien Ao Raha.

Andry Patrick Rakotondrazaka