Lova Randriamihaingo, alias Loom, a remporté le Rallye Elf Michelin du weekend, en compagnie de son frère Lucas Rakotonindrainy. Un début de rêve d’après lui.

Comment résumez-vous la victoire de ce weekend en un mot ou une phrase ?

C’est tout simplement le début de saison rêvé. On s’était fixé comme objectif de gagner ce rallye et on l’a fait. Et surtout, on a pris du plaisir en se bagarrant avec Tahina (NDLR : Tahina Razafinjoelina – Subaru Impreza). On a roulé au feeling et on a donné notre maximum sur chaque épreuve spéciale.

Justement, votre avis sur ce duel avec Tahina ?

C’était un super mano-a-mano. C’est aussi pour ça qu’on fait de la compétition. Dommage qu’il ait dû abandonner à l’issue de la première journée (NDLR : Tahina a rencontré des soucis de freins). Pour ma part, j’ai fait de mon mieux et je me sentais bien dans la voiture tout au long du rallye.

Ressentez-vous une certaine pression par rapport aux résultats de vos prédécesseurs sur l’Evo X ?

Oui, forcément. A bord de la Mitsubishi, Boom et mon père ont remporté de nombreux rallyes et ont été sacrés champions en 2015. On se dit qu’on doit défendre à notre tour l’honneur de la Team Berthin. Et donc, on se fixe toujours de ramener un bon résultat pour ce faire. Ce n’est que notre deuxième saison et on est encore en phase d’apprentissage. Espérons que ça continue à aller bien comme durant ce weekend.

Pouvez-vous évoquer votre tandem avec votre frère, Lucas ?

On a grandi ensemble et on se connaît par cœur. Étant enfant, on vivait déjà dans le monde du rallye. On rêvait de faire du rallye quand on jouait avec les petites voitures. Notre relation facilite grandement notre entente dans la voiture et c’est un véritable plus pour notre équipage.

Concernant la voiture, quels sont ses avantages par rapport aux autres

machines ?

Le principal point fort de l’Evo X réside dans sa liaison au sol, c’est vraiment au top. C’est pour cette particularité que je l’apprécie tout particulièrement. Bien évidemment, il y a également le facteur puissance à côté.

Propos recueillis par Haja Lucas Rakotondrazaka