La valeur n’attend pas le nombre des années dit-on. Voici donc le jeune Lova Ran­dria­mihaingo qui a décroché sa première victoire au général, à l’issue du rallye Helix Pure Plus de ce weekend.

Avec Lucas Rakotonin­drainy, en tant que copilote sur la seule et unique Mitsu­bishi Lancer Evolution X, ils ont livré une bataille mémorable face à Gérard Louvel et Teddy Rahamefy, sur Evo IX. « À la base, on était juste parti pour s’amuser et prendre du plaisir, parce que la voiture n’était prête que la veille de la course. Au début, on a quelque peu géré, puisque la machine n’était pas trop en forme. On était quatrième du général à l’issue de cette première journée. Après, on a commencé à avoir un bon feeling à partir de samedi et on a attaqué de plus en plus pour remonter. C’était super de se bagarrer avec Louvel et Teddy », souligne Loom. Résultat, trois temps scratches en fin de journée samedi et autant dimanche.

À son palmarès vient donc s’ajouter ce succès au rallye Helix Pure Plus. Aupa­ravant, il s’était déjà illustré en remportant la catégorie M11, sur une Peugeot 306. C’était lors du Rallye du Boeny 2015. Sans oublier une troisième place glanée lors du rallye Asacm Indray Andro, au mois de juin de cette année, avec l’Evo X.

En parlant de cette fameu­se voiture justement, se retrou­ver à son volant à tout juste 21 ans ressemble à un rêve qui se réalise. « A dream comes true » comme on le dit souvent dans le milieu sportif. Et c’est le jeune pilote lui-même qui le confirme.

« Avec Lucas, on a déjà couru sur une Peugeot 306 auparavant. Et puis quelques mois après, comme un rêve qui devient réalité, on roule sur l’Evo X. En plus d’être aux commandes sur cette voiture incroyable, on a gagné le rallye. La victoire, c’est la cerise sur le gâteau », poursuit un Loom dont l’ascension fulgurante dans le milieu du sport automobile impressionne plus d’un.

L’Evo X entre encore un peu plus dans l’histoire de la discipline à Madagascar. L’an dernier, Mamy Patrick Solofonirina, alias Boom, et Berthin Randria­mihaingo, le père de Loom, avaient décroché le titre national à son bord.

