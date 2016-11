Un autre argument. Face à quelques journalistes, samedi, l’administrateur de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Adama Ouane, a insisté sur l’impact que le Sommet de la francophonie aura sur l’ima­ge de la Grande île. « Le fait que le pays connaisse une stabilité aboutissant à la tenue d’un Sommet constitue une vitrine forte pour Madagascar », souligne-t-il.

Ne négligeant pas l’importance des infrastructures qui resteront pour le pays après la réunion des chefs d’État et de gouvernement, l’administrateur de l’OIF met aussi en avant la confian­ce que celle-ci va générer auprès des investisseurs. « D’une manière générale, les gens ne viennent pas dans les pays fragiles, compte tenu de la simple impression de non-stabilité », explique-t-il. Or, « travailler à l’organisation d’un sommet est un gage de stabilité », poursuit-il.

Adama Ouane ne cache donc pas son optimisme quant à la venue des investisseurs à Madagascar après la tenue du Sommet de la francophonie. « Les gens se diront qu’on peut investir sur la Grande île », souligne-t-il. Et d’insister que « le Sommet n’est pas seulement un événement. Il s’agit également d’une opportunité ». Surtout que, martèle-t-il, « toutes les actions tendent vers le retour de Madagascar dans le concert des Nations, vers tout ce qui peut stabiliser et normaliser la Grande île ».

À deux semaines de l’ouverture des réunions précédant le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie, la campagne pour vanter les avantages que Madagascar tirerait de l’organisation du Sommet s’intensifie du côté des autorités. Cette déclaration de l’administrateur de l’OIF ne peut qu’être le bienvenu pour un gouvernement de plus en plus à court d’arguments, allant jusqu’à qualifier de non patriotes ceux qui contestent l’accueil dudit Sommet.

Lova Rabary-Rakotondravony