L’enquête au fond commence pour le cas de litige judiciaire impliquant Alain Ramaroson. L’issue de cette procédure décidera de la levée ou non de son placement sous mandat de dépôt.

Sine die. Le litige judiciaire qui oppose Alain Ramaroson, ancien membre du Conseil supérieur de la Transition (CST), et un membre de sa famille entame l’enquête au fond. Une procédure qui devrait prolonger le séjour de l’homme politique placé sous mandat de dépôt à Antanimora, depuis mercredi dernier.

Une semaine environ de détention préventive, le président national du parti Masters n’est pas encore sorti de l’auberge, ou plutôt de la maison d’arrêt d’Antanimora. Selon les explications de Jacques Randrianasolo, procureur général près la Cour d’appel d’Antananarivo (PGCA), lors d’un entretien avec la presse à son bureau à Anosy lundi, le procès sur l’affaire annoncé pour hier n’est, en fait, que le début de l’enquête au fond.

Bien que la partie défenderesse ait demandé la liberté provisoire pour l’ancien président de la commission défense nationale du CST, le PGCA explique qu’il ne pourra plus en bénéficier jusqu’à l’issue de cette enquête au fond. Les proches du prévenu déplorent ce prolongement de son séjour en prison. Ces derniers crient à « l’arbitraire » quant à la détention préventive d’Alain Ramaroson, estimant que le plaignant « n’est pas habilité à intenter une quelconque action dans l’affaire ».

L’avocat de l’ancien parlementaire de la Transition, au lendemain du placement en détention préventive de son client, a fait part de sa contestation de la décision du doyen des juges, ayant procédé à la première comparution du prévenu, devant le PGCA. Pour appuyer ses dires, la défense a présenté le testament de feu Gaston Ramaroson, père. Selon les explications du procureur général près la Cour d’appel, par cet acte, l’ancien pharmacien a légué tous ses biens à sa seconde épouse, qui s’avère être la mère d’Alain Ramaroson.

Recommandation

« Si cet acte affirme réellement la dernière volonté de cet homme, plus besoin d’acte de procuration de ses demi-frères concernant les legs, car ils ne font pas partie des enfants de Charlotte Ratsimiaha, à qui tous les biens ont été légués », a déclaré Jacques Randrianasolo, procureur général près la Cour d’appel d’Antananarivo .

L’ancien membre du CST est accusé par un de ses proches de « faux et usage de faux».

Selon les explications d’une source judiciaire, jeudi, « le motif de la plainte est qu’il a usé d’une lettre de procuration d’une personne décédée depuis deux ans pour contracter un contrat de bail », sur un terrain faisant partie des biens d’héritage familial. Suite à la doléance de l’avocat de la défense, le procureur général, selon ses dires, a adressé une missive au doyen des juges pour lui indiquer de « considérer tous les points et éléments de l’enquête ».

Étant donné son statut de responsable du système judiciaire pour la province d’Antananarivo, « le PGCA peut, effectivement, procéder de la sorte, suite à la doléance de l’avocat. Seulement, en vertu de son indépendance, cette remarque n’impose rien au juge d’instruction », explique un magistrat contacté.

Les partisans du chef de file du parti Masters ramènent, par ailleurs, l’affaire sur le terrain politique, du fait de sa réputation d’opposant.

Une idée formellement écartée par le procureur Randrianasolo. Le magistrat contacté, quant à lui, explique que le faux et usage de faux « fait partie des délits qui impliquent un placement sous mandat de dépôt ». Et lui d’ajouter que « c’est au doyen des juges, lors de la première comparution, de prononcer ou non la détention préventive selon le délit. S’ensuit l’enquête au fond. La levée ou non du mandat de dépôt sera décidée à l’issue de l’instruction».

DES MILITANTS AFFIRMENT LEUR AMERTUME

Des partisans d’Alain Ramaroson se sont épanchés, hier, sur la situation de leur leader. « C’est malheureux qu’un homme politique de sa trempe soit impliqué dans une telle affaire. Cela prouve que bien qu’il jouisse d’une réputation sulfureuse. Il n’a pas été de ceux qui ont spolié le pays comme certains, surtout les anciens hauts responsables de la Transition. Ceci prouve également qu’il a jeté toutes ses forces dans la politique au point de mettre en vente ses biens », pestent des membres du parti Masters, présents au tribunal Anosy hier. « Considéré comme gênant, Alain Ramaroson a été marginalisé durant la période transitoire, mais cela ne l’a pas empêché de rester fidèle aux principes qu’il a défendu en 2009, et il est toujours resté au front pour les défendre. Tandis que lui est en prison et houspillé par l’opinion, ceux pour qui il a contribué à l’accession au pouvoir se vautrent dans l’opulence après s’être enrichis sans crainte », ajoutent-ils.

Garry Fabrice Ranaivoson