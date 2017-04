Seulement à 15 kilomètres d’Antananarivo, une colline sise dans le fokontany d’Ambohitsoa abrite un nouveau parc qui propose plusieurs activités. Une nouvelle aire de détente de plus dans la capitale. Parc Adventure s’étend sur une superficie de 8 hectares et le site écotouristique offre diverses attractions à travers une approche polyvalente. Irène Andreas, coach consultante en tourisme explique que des visiteurs commencent à venir pour explorer l’endroit mais l’ouverture officielle est prévue au mois de mai.

Ian Winkless, consultant en développement soutenable expose que l’accro-branche, la tyrolienne, les sentiers-découverte, le parc pour enfants sont opérationnels. «Nous allons nous consacrer à la ferme bio et à la restauration bio. De nos jours, tout le monde parle de développement durable, mais nous nous concentrons sur le développement soutenable, c’est-à-dire, nous exploitons les ressources sur place et collaborons avec la population locale, le but étant de valoriser l’existant », soutient-il.

Le parc, à la fois, un emplacement expérimental met en avant la nature affranchie de la pollution urbaine. Les pins, le vétiver, les arbres fruitiers, les plantes médicinales qui s’y trouvent concourent à la purification de l’air.

La coach consultante en tourisme explique que Parc Adventure amène la population à considérer Antananarivo comme destination car là où la verdure domine, il fait bon vivre. «Ce lieu d’excursion peut accueillir tous les événements tels que la formation et le séminaire. Nous disposons également de trois circuits de randonnées à l’extérieur, deux autres à l’intérieur, des circuits de VTT et à long terme, nous envisageons de mettre en place un genre de centre de recherches en faveur de l’agronomie et de la science», conclut-elle.

Farah Raharijaona