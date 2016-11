Un salon consacré aux jeux-vidéo et à la culture geek voit le jour à Madagascar. « Tana Games Week » et tout le folklore high-tech envahit le palais des Sports et de la Culture, depuis hier.

L’événement phare de ce week-end attire tous les amateurs de divertissement vidéo-ludique de la ville des Mille et de toute l’île. « Tana Games Week » initié par Project Alpha, a officiellement ouvert ses portes, hier, pour un week-end qui s’annonce riche en découvertes et échanges. Ce qui mettra en avant une expérience événementielle et interactive de grande envergure. À l’instar de l’incontournable « Electronic Entertainement Expo » (E3) ou encore le « Tokyo Game Show », la Grande île peut, désormais, compter sur son propre salon, consacré exclusivement aux loisirs interactifs avec « Tana Games Week ».

Laissant la part belle à la culture geek que l’événement entend promouvoir dans la Grande île, ce salon est rythmé par la passion dont fait preuve le jeune public à son égard. « Madagascar est une terre d’opportunité, surtout pour la jeunesse. Une jeunesse en constante évolution qui s’épanouit à travers les nouvelles technologies, mais aussi une génération baignant dans l’univers geek. On se devait donc de lui accorder un rendez-vous, où elle pourrait aisément jouir de ses passions » affirme Dina Valisoa Ratsisetraniaina, du comité d’organisation du « Tana Games Week ».

Effervescente

Le geek est un passionné à l’esprit ouvert, ayant un penchant pour l’imaginaire et un goût prononcé pour les nouvelles technologies, et il aime partager ses passions. La société malgache en compte une bonne majorité depuis les années 90. Comme « Tana Games Week » continue jusqu’à demain, toute une programmation promouvant l’industrie vidéo-ludique et l’univers geek, lui est destiné tout au long de ce week-end.

Un espace réservé aux consoles de jeux, nouvelle génération, est destiné au public. Il peut y tester les nouveautés de consoles Playstation 4, Xbox One et WiiU. Un concours de sport interactif ou « E-sport » est aussi ouvert à l’occasion, notamment sur les jeux Battlefield 3, DotA 2, Hearthstone, Clash of Duelists et Pokémon. Les modalités d’inscription à ces concours sont disponibles sur les réseaux sociaux, mais aussi sur place. De même, des tournois sur consoles sont organisés, que ce soit sur Call of Duty Black Ops II ou Tekken Tag Tournament 2, Ultra Street Fighter 4 et FIFA 17. Les nouveautés insufflent souvent un vent de nostalgie avec eux, du coup un espace dédié au « Retrogaming » se trouve aussi sur place.

Un espace où les consoles de jeux d’antan, les Super Nintendo Entertainement System ou encore la mythique et première Playstation y sont encore jouables. Ceci-dit, le marché de jeux-vidéo occupe une place importante à l’international et il est également en plein essor à Madagascar. Du coup, de jeunes développeurs de jeux et d’applications malgaches sont aussi à découvrir sur place, l’occasion de pouvoir mettre la main sur « Gazkar », le premier jeu malgache de courses interactives. Un grand concours de déguisement ou « Cosplay » aura lieu demain après-midi où celui qui représente le mieux ses personnages fictifs et fantaisistes, gagnera un lot spécial.

Andry Patrick Rakotondrazaka