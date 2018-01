Les consultations sur les lois électorales devraient se conclure par un accord politique. Une voie probable pour lever les barrières constitutionnelles.

Supraconstitu­tionnelle ? La question commence à se poser sur la valeur juridique qu’aura « l’accord politique », sur lequel devraient déboucher les consultations concernant le cadre juridique des élections qui se tient depuis le mois de décembre. À s’en tenir aux indiscrétions qui circulent autour de la démarche de l’Exécutif, cet « accord » devrait servir à contourner « les contraintes imposées par la Constitution » à l’organisation des élections.

Face aux levées de bouclier contre l’idée d’une retouche de la Loi fondamentale, le pouvoir serait décidé à fermer ce chapitre. Les décideurs étatiques auraient alors opté pour l’ouverture au dialogue en vue d’« un accord politique », tel qu’a indiqué Solonan­drasana Olivier Mahafaly, Premier ministre. À l’issue de la consultation des Organisa­tions de la société civile, le 29 décembre, il a été expliqué qu’au final, « les acteurs électoraux » décideraient d’une version consensuelle des lois électorales à présenter au Parlement.

Un processus électoral apaisé et accepté de tous est la raison martelée pour expliquer les consultations. Les discussions qui se seraient jusqu’alors tenues sur la portée des impératifs temporels prescrits par l’alinéa 1er de l’article 47 de la Constitution sur la présidentielle. « L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice », prévoit cette disposition.

Cela impliquerait que les deux tours de la présidentielle se tiennent entre le 24 novembre et le 24 décembre prochains. Des réductions de délais seraient ainsi incontournables. Ce qui aurait refroidi les ardeurs de certaines entités politiques, qui refusent tout de même que l’on touche à la Loi fondamentale.

Scrutin à un tour

Faute d’alternative de la part de ceux qui s’opposent à la révision constitutionnelle, le pouvoir aurait quelques idées à proposer en vue de « l’accord politique ». L’une d’elles serait de revenir au bulletin de vote individuel pour chaque candidat, dont l’impression et l’acheminement dans les bureaux de vote seraient à la charge des candidats. Chaque écurie devrait, du reste, imprimer des bulletins pour le premier et le second tour.

Une autre idée serait de réduire la présidentielle à un scrutin à un tour, où le Président serait élu « à la majorité relative ». Cette seconde idée reviendrait, pourtant, à réviser la Constitution, qui prévoit un 2nd tour si aucun candidat n’obtient « la majorité absolue » au premier tour. « L’accord politique » sera alors, selon certaines logiques, la voie pour contourner cet impératif.

Une voie évoquée par des entités civiles comme le Cercle de réflexion pour l’avenir de Madagascar (CRAM). Pour le CRAM, toutefois, le consensus politique devrait avancer le 1er tour de la présidentielle en septembre afin de respecter le délai de fin de mandat du chef de l’État. À l’issue des consultations du 29 décembre, les OSC ont, cependant, reconnu qu’un consensus entre les « acteurs politiques des élections » sera le plus important.

Les entités politiques pourraient être ouvertes à un « accord supraconstitutionnel », tant qu’il sera question d’une certaine égalité et l’ouverture des candidatures. Marc Ravalomanana, ancien président, a déjà affirmé qu’« un accord politique est largement au-dessus des décisions judiciaires ». Rivo Rakotovao, président du parti « Hery vaovao ho an’i Mada­gasikara » (HVM), avait déjà fermé la porte à un « accord extraconstitutionnel ». Il avait affirmé que « n’étant plus en période d’exception, Madagascar ne devrait plus avoir besoin d’une nouvelle Feuille de route ».

La politique n’étant pas figée comme l’a affirmé un ancien chef d’État, il n’est pas à écarter que la position du parti au pouvoir connaisse une évolution. Il faudra d’abord trouver un point de consensus. L’idée d’une initiative parlementaire pour la révision de la Constitution pourrait être une alternative à un éventuel blocage des discussions. De plus, les voix s’opposant à un éventuel accord politique outrepassant la Loi fondamentale s’élèvent déjà. Des juristes refusent l’idée que la politique prenne à nouveau le dessus sur le droit.

Garry Fabrice Ranaivoson