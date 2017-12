Le Comité de vigilance démocratique pour les élections (CVDE) ne semble pas être d’accord avec l’appellation « échange » énoncé par le Premier ministre, Olivier Mahafaly Solonandrasana, lors du face-à-face du gouvernement avec le Sénat, jeudi. Selon une source près du comité de vigilance, « il faut savoir s’ils sont vraiment prêts à faire un dialogue. D’après ce que nous savons, le Premier ministre fera une restitution comme à l’hôtel Carlton en octobre. C’est-à-dire qu’il fera un exposé de ce qu’il a été décidé concernant les lois sur l’élection. L’appellation “échange” est, dans ce cas, à réviser ». Le Président Hery Rajaonari­mampianina aurait donné consigne pour que les projets de lois électorales fassent d’abord l’objet d’un nouvel échange, avec les

partis politiques, la société civile et les partenaires internationaux avant leur présentation au Parlement. Effectivement, le locataire de Mahazoarivo a annoncé qu’une présentation publique de ces lois sera organisée prochainement.

Cette restitution publique est pourtant une occasion pour le CVDE de, finalement, connaître la teneur des trois lois organiques sur l’élection, que ses membres ont revendiqué depuis la ratification d’un accord politique le 24 novembre. Dans ce « pacte », les chefs de partis politiques se sont engagés, entre autres, à respecter les disciplines, les règles de jeux et la consensualité dans l’application des décisions communes et à former un front uni des forces vives jusqu’à l’instauration de la vraie démocratie pour l’intérêt du peuple malgache. La demande du CVDE sera donc partiellement exaucée, dans la mesure où le souhait de ses membres de voir les lois électorales rendues publiques, sera bientôt satisfait.

Loïc Raveloson