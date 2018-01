Les textes sur les élections sont en cours de finalisation suite aux consultations. Les débats sur la révision de la Constitution s’inviteront lors de la prochaine session extraordinaire.

Finalisation. Les parlementaires doivent aménager leur agenda car une session extraordinaire se tiendra incessamment. Les projets de loi sur les élections sont en cours de finalisation avec le comité interministériel en charge de la rédaction des lois électorales qui consolide les avis des participants. « Les textes seront bientôt prêts. Le comité de rédaction travaille d’arrache-pied pour tout finaliser dans les meilleurs délais pour être soumis au Parlement», soutient le Premier ministre Solonandrasana Olivier Mahafaly, joint au téléphone hier. La série de consultations a été close avec la deuxième rencontre avec des représentants de la société civile au début de la semaine dernière.

Le président de l’Assem­blée nationale, lors de la présentation des vœux aux corps constitués à Iavoloha, a affirmé la volonté des députés à adopter ces projets de loi « dès la semaine prochaine [ndlr : la semaine du 8 janvier] ». La Commission électorale nationale indépendante évoque l’échéance du fin mars « au plus tard » pour mieux informer les citoyens sur ces nouvelles lois. Toutefois, le Premier ministre n’a pas donné de date précise pour convoquer les parlementaires en session.

Résistance

Les lois électorales détaillent les règles du jeu avant, pendant et après les élections. Cependant, les discussions sur l’article 47 de la Loi fondamentale pourraient prendre le dessus. Les députés pro-régime ont clairement indiqué, lors de la journée des parlementaires à la mi-décembre, leur intention d’user de leurs prérogatives constitutionnelles. Selon l’article 162, l’initiative de retouche de la Constitution appartient « aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité des deux tiers des membres ». Pour y aboutir, l’initiative doit avoir l’adhésion des « trois quarts des mem­bres de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

Cette proposition est contestée par les autres entités. Lors de leur rencontre avec le Premier ministre et son équipe, les députés issus du parti Miaraka amin’i Prezidà Andry Rajoelina (Mapar) ont été catégoriques. « On doit suivre à la lettre les dispositions constitutionnelles. Tout est question de volonté. Avec le développement actuel de la technologie, c’est techniquement possible », rapporte le député Brunel Razafi­tsiandraofa.

Les parlementaires issus du parti Tiako i Mada­gasikara (TIM) n’ont pas participé aux consultations initiées par la Primature. Par deux fois, ils ont annulé, à la dernière minute, la rencontre avec le gouvernement. Le positionnement de ces deux tendances pendant les travaux de commission et les séances plénières est donc attendu. La session extraordinaire ne doit pas excéder douze jours selon les textes. Des débats houleux s’annoncent.

Andry Rialintsalama