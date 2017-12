La société civile a pris part à la consultation menée par le Premier ministre hier. Affirmant être ouverte au dialogue, elle écarte jusqu’alors toute idée de révision de la Constitution.

Statu quo. À l’issue de la consultation avec le gouvernement sur les lois électorales, hier au palais d’État de Mahazoarivo, la position de la société civile sur la question reste inchangée. Elle garde la ligne selon laquelle le cadre juridique du processus doit rester dans les termes prescrits par la Consti­tution dans son état actuel.

Après les députés pro-pouvoirs et les membres du groupe parlementaire des partisans de Andry Rajoelina (Mapar), ce sont les représentants des organisations de la société civile (OSC) qui ont pris part aux discussions concernant les projets de lois organiques sur les élections. La séance n’a toutefois pas changé la position des OSC. « Le plus important est que, durant les échanges, nous avons cherché la solution technique permettant d’organiser l’élection vers la fin de l’année 2018, comme le veut la Constitution en vigueur », a déclaré Haritiana Ralevason, coordonnateur national du Comité d’harmonisation des organisations de la société civile pour la qualité des élections (CHOQUE).

Des mots qu’Harijaona Andriamoraniana, coordonnateur technique du mouvement ROHY, a renchéri. « Comme nous l’avons déjà dit, afin d’avoir un processus apaisé, nous estimons qu’il serait opportun que les élections soient organisées sur la base de la Consti­tution en son état actuel », a-t-il indiqué. À l’instar des précédentes consultations, les contraintes imposées par les dispositions constitutionnelles à l’organisation des votes ont été largement discutées.

Des contraintes, que résume en partie l’alinéa 1er de l’article 47 de la Loi fondamentale. « L’élection du président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice », prévoit cette disposition. Ce qui impliquerait que des délais comme les temps de publication et proclamation des résultats, la propagande du 2nd tour et l’impression des bulletins de vote du 2e tour soient sensiblement raccourcis.

Une source avisée soutient toutefois que contrairement aux politiciens, les OSC sont favorables aux réductions des délais afin de se conformer à l’article 47. Les représentants de la société civile présents auraient proposé l’utilisation des nouvelles technologies de l’infor­mation et de la commu­nication pour réussir le challenge de la publication et proclamation des résultats en un temps très réduit.

Conciliation

Sur l’impression des bulletins de vote, l’homologation des imprimeurs locaux, pour soutenir l’imprimerie nationale aurait été évoquée. Il faudrait convaincre les bailleurs du projet de Soutien au cycle électoral à Mada­gascar (Sacem) d’y adhérer. Les OSC tablent sur le volet technique de leur position. Seulement, ce sera au Parlement de voter les lois au final. Là entrent les enjeux politiques. L’idée des amputations de délais, comme celui de la propagande, ferait cogiter les parlementaires.

Outre la retouche de la Constitution, l’idée d’un accord politique sur une version consensuelle des textes électoraux à faire voter par le Parlement, à l’issue des consultations fait son chemin. Affirmant ne fermer la porte à aucune éventualité, la société civile préfère attendre l’issue des consultations avant de prendre une position définitive.

Un nouveau rendez-vous avec le gouvernement est fixé le 8 janvier, durant lequel les projets de lois seront discutés article par article. Devrait s’ensuivre une rencontre entre tous les acteurs électoraux, afin de prendre une décision sur la version des textes à présenter au Parlement.

« Nous ne pouvons pas nous prononcer sur une quelconque position maintenant. Une réunion technique, où nous allons discuter point par point des lois électorales, se tiendra en janvier. Nous verrons quel sera le résultat des échanges. Pour l’heure, nous estimons que, techniquement, les élections peuvent se faire avec la version actuelle de la Consti­tution », conclut le coordonnateur de ROHY. Il faudrait pourtant concilier le volet technique et politique.

Garry Fabrice Ranaivoson