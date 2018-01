Le processus de consultation continue. Une réunion technique a eu lieu hier avec la société civile pour discuter des lois électorales.

Reprise. La journée d’hier s’est annoncée très longue du côté de Mahazoarivo. La consultation des organisations de la société civile (OSC) sur les lois électorales a commencé en fin d’après midi. Le gouvernement et la société civile se sont accordé un second rendez-vous en dix jours. « Ce n’est pas un accord politique, il s’agit d’une consultation pour lever les doutes avant l’adoption de ces projets de lois par le Parlement », affirme le Premier ministre Solonan­drasana Olivier Mahafaly, en marge de la réunion d’hier.

Une reprise d’un processus enclenché depuis mi-décembre par le gouver­ne­ment. Le 29 décembre, la société civile a prôné la tenue des élections avec la version actuelle de la Constitution. Ils ont estimé que les scrutins sont faisables en utilisant les nouvelles techno­logies de l’information et de la communication. « Certes, il y a des divergences d’opinions, mais la loi n’est pas élaborée pour satisfaire ni le régime actuel, ni l’opposition, mais pour le bien de la Nation », a poursuivi le Premier ministre.

Article par article, les trois projets de lois relatives aux élections ont été discutés. Comme il s’agit du domaine de la loi, chaque mot, chaque phrase et chaque formulation est lourd de significations. « La rédaction des textes de loi requiert une technique particulière, il se pourrait que la formulation diffère des propositions initiales. Toutefois, nous avons puisé les idées essentielles de ces propositions », continue le chef du gouvernement. Devant être univoque, la ténacité des participants est donc mise à l’épreuve, d’autant que chaque projet de loi comporte une centaine d’articles.

Lors de la cérémonie de présentation de vœux de vendredi, Jean Max Rakoto­mamonjy, président de l’Assemblée nationale, s’est dit prêt à discuter des lois électorales dès la semaine prochaine [ndlr : cette semaine]. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) table sur l’effectivité de la loi au plus tard en fin mars. Une course contre la montre est ainsi engagée, compte tenu du temps nécessaire pour les étapes prévues dans le processus. « Les participants parcourent les textes article par article. Les travaux avancent, et j’espère que les projets de loi seront soumis au Parlement très prochainement », conclut le Premier ministre.

2018 est une année d’élection. Les normes internationales exigent le partage des règles de jeu au moins six mois avant le scrutin. La Ceni réclame par ailleurs huit mois pour faire connaître les tenants et les aboutissants des lois électorales avant les élections, vu l’enclavement de certaines zones et la faiblesse de l’accès à l’information à Madagascar. Ainsi, avec les multitudes d’opinions, les centaines d’articles à discuter point par point, la volonté politique et la flexibilité de part et d’autre est de mise. L’objectif étant que les élections libres, inclusives, équitables et transparentes ne soient pas de vains mots.

