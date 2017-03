Le comité de rédaction de la loi sur la réconciliation et des entités internationales se sont réunis cette semaine. Ces dernières veulent des éclaircissements sur l’esprit du texte.

Soucieux. Face à la profusion d’opinions et d’affirmations autour des réels objectifs de la loi sur la réconciliation nationale, des membres de la communauté internationale ont sollicité le comité d’experts qui ont rédigé le texte, afin d’avoir des zones de lumière, notamment sur son esprit.

Aussi, des membres dudit comité et des responsables de la délégation de l’Union européenne (UE) ont-ils eu un déjeuner de travail mardi. Le lendemain mercredi, c’était au tour des hauts responsables des entités au sein du Système des Nations Unies (SNU) de convier ces « experts », pour une séance d’échanges et d’informations sur la loi sur la réconciliation nationale. Durant les deux rencontres, il a surtout été question de l’esprit du texte.

« Ils ont surtout voulu connaître l’esprit de la loi, et lever les doutes sur le fait que le texte aurait été rédigé dans l’optique d’exclure certaines personnalités politiques, notamment, des prochaines échéances électorales », a indiqué Alphonse Maka, membre du comité d’experts, lors d’un entretien téléphonique jeudi. Questionné sur l’existence ou non d’une velléité d’écarter des prétendants à la magistrature suprême dans les lignes du texte, lors d’un échange lundi, il a soutenu que « ce sera le contraire».

Selon les explications de l’ancien journaliste : « Le processus de réconciliation, au contraire, devra favoriser l’inclusivité dans les prochaines élections. Surtout la présidentielle, car il y aura certainement des accords pour l’apaisement politique ». Des éclaircissements que les membres du comité d’experts ont vraisemblablement apportés aux responsables de la délégation de l’UE et du SNU qu’ils ont rencontré cette semaine.

Conjoncture

Cette rencontre, entre des membres des entités internationales présentes à Madagascar et les rédacteurs de la loi sur la réconciliation nationale, n’est pas une première. Bien qu’adoptée par le Parlement, le contexte extrêmement houleux dans lequel elle a été votée par l’Assemblée nationale, lors des derniers jours de sa 2e session l’année dernière, avait déjà attiré l’attention de l’opinion nationale et internationale sur ses objectifs.

Les députés partisans de Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, anciens chefs d’État, pestaient contre une intention d’écarter leurs favoris lors de la présidentielle de 2018. L’éventualité d’un nouveau « ni…ni » a du reste déchaîné les passions dans les débats politiques, il y a quelques jours. Une vraie fausse prise de position de l’UE sur le sujet, rapportée par certaines presses privées de la capitale, avait même déclenché une réaction vive de Rivo Rakotovao, président national du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM).

Marc Ravalomanana quant à lui a déjà brandi la menace d’une instabilité s’il y a une tentative de l’empêcher d’être candidat. Les détracteurs de la loi sur la réconciliation nationale, par ailleurs, martèlent qu’elle sera l’arme du pouvoir pour « neutraliser ses adversaires politiques ». Lors d’une conférence sur ce texte, à l’Université d’Antananarivo hier, Emile Ratefiananahary, coordonnateur de l’association « Olona hasin’ny tany » OHT, a lancé : « Il est évident que cette loi ne fait pas l’unanimité. Que faire alors ».

En réponse, André Rasolo, membre du comité de rédaction de ladite loi et parmi les panélistes de la conférence d’hier, a déclaré que « cette loi n’est certes par parfaite, mais c’est une base correcte pour démarrer le processus de réconciliation, dont la réussite dépend de chacun de nous ». La conjoncture floue et les enjeux de la stabilité avant et après la présidentielle de 2018, pourrait motiver les soucis de la communauté internationale. Pour Alphonse Maka, la réconciliation dissipera les inquiétudes. Seulement, il faut d’abord que le processus démarre.

Garry Fabrice Ranaivoson