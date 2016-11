Chaque citoyen devrait payer à partir de 2017, la taxe de résidence pour le dévelop­pement auprès de la commune. Le montant de celle-ci est limité à 5000 ariary par an.

De nouvelles taxes devraient entrer en vigueur en 2017. Le projet de loi des finances 2017 prévoit de nouvelles taxes au profit des collectivités territoriales décentralisées (CTD), notamment les communes. Si les députés votent sans amendement ce projet de loi, comme à l’accoutumée, tout résident âgé entre 21 ans et 60 ans d’une commune est astreint au paiement de la taxe de résidence pour le développement dont le montant est limité à 5000 ariary.

Toutefois, certaines catégories de personnes sont exemptées de cette taxe. Outre les personnes âgées plus de 60 ans, cette mesure ne s’applique pas, par exemple, « aux habitants reconnus indigents par l’autorité locale, et avec certaines conditions aux infirmes ou invalides, aux élèves et étudiants effectivement inscrits dans les établissements d’enseignement et ne disposant pas de revenus professionnels, âgés de 25 ans au plus, aux détenus ».

Toutefois, le projet de loi prévoit que le tarif est réduit de moitié pour « l’un des deux époux légalement mariés, ou mariés coutumièrement ; les personnes résidentes de la Commune, déjà soumises à l’impôt sur les revenus, à l’impôt synthétique ou à l’impôt sur les revenus salariaux et assimilés prévus par les dispositions du Livre I Partie I du Code général des impôts, titulaire de la carte fiscale en cours de validité ou de certificat de travail ou autres pièces justificatives équivalentes ».

Ainsi, selon ce projet de loi, « les personnes soumises à la taxe de résidence pour le développement doivent adresser au bureau de la Commune ou éventuellement au bureau de fokontany du lieu de résidence, avant le 15 janvier de chaque année ».

Nouvelle mesure

Cette disposition fiscale est l’une des mesures prises par le gouvernement afin de rendre plus visible dans le budget 2017 les impôts à payer au profit des CTD. Faut-il noter qu’elle est déjà inscrite dans la loi 2014-020 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées mais ne serait donc applicable qu’à partir de 2017. Elle s’ajoute ainsi à la longue liste des impôts que les contribuables devraient honorer chaque année auprès du fisc.

Lova Rafidiarisoa