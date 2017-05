Le gouvernement devrait redéfinir ses ambitions en matière de croissance économique à travers le projet de loi des finances rectificative.

Un projet de loi des finances rectifica­tive en cours d’élaboration. Le document de révision du budget de l’Etat est actuellement à l’étude, d’après une source auprès du ministère des Finances et du budget. Ce document devait redéfinir l’ambition du gouvernement en matière de croissance économique marquée par une difficulté au cours du premier trimestre. Seront pris en compte le transfert additionnel alloué à la Jirama, le cas de la compagnie Air Madagascar, le budget alloué aux collectivités territoriales décentralisées, ainsi que les desiderata de nos parlementaires.

La situation économique du pays a été marquée par une conjoncture difficile au cours du premier trimestre. Le taux d’inflation n’a cessé de grimper durant cette période. Au mois de mars, celui-ci était de 8,2% contre 6,9% aux mois de décembre 2016, et 7,3% en février. Alors que dans la loi de finances initiale, le gouvernement prévoit de maintenir ce taux d’inflation à 7,1%. Les différentes mesures pour maîtriser la stabilisation de ce taux d’inflation devaient figurer dans le budget de l’État.

Subvention additionnelle

Le passage du cyclone Enawo avait laissé un lourd tribut au pays sur le plan humanitaire et économique. « Les pertes dues au passage du cyclone de catégorie 4, Enawo, à Madagascar au début du mois de mars sont estimées à 415 millions USD selon les estimations sur la base d’une modélisation quantitative des risques effectuée par une équipe de la Banque mondiale. Ces pertes représentent 4% du Produit Intérieur Brut et correspondent à des dégâts directs sur les bâtiments et les infrastructures ainsi que des pertes agricoles », selon un communiqué du ministère des Finances et du budget.

Par ailleurs, les entreprises publiques comme la Jirama et Air Madagascar continuent encore de peser sur le budget de l’État et de l’économie nationale. La situation de la compagnie nationale de l’eau et de l’électricité, aggravée ces derniers temps, par la sécheresse, nécessite un transfert additionnel. Sur ce point, le gouvernement prévoit une subvention additionnelle de 150 milliards d’ariary pour la compagnie. Ce qui fait, au total, une enveloppe de

400 milliards d’ariary pour la Jirama cette année.

Lova Rafidiarisoa