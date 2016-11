Le débat est ouvert. Après le premier débat organisé le 15 novembre, le Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC) revient sur le projet de loi des finances 2017. Cette fois-ci, la société civile va décortiquer ce projet de loi sur l’angle social, c’est-à-dire l’éducation et la santé.

Le gouvernement avait fixé comme priorités les secteurs sociaux comme l’éducation, la santé, la population, l’eau et l’assainissement, mais aussi, le développement des infrastructures en milieu rural. Mais les analyses effectuées par ce collectif tentent de démontrer le contraire.

« La plupart des budgets de chaque département ont été revus à la hausse. Toutefois, on peut constater une faible révision des secteurs sociaux. Le budget de l’éducation a été augmenté de 11% par rapport à celui de 2016 et celui de la Santé de 14%. Tandis que ces chiffres sont de 164% de hausse pour le département en charge des projets présidentiels, ou encore de 204% pour le ministère de la Pêche », a expliqué Lily Razafimbelo de la CCOC, document à l’appui. Ce genre de rencontre permettra à un grand nombre de citoyens de connaître les contenus du prochain budget de l’État.

L.R.