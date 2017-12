Les taxes sur les carburants connaîtront un hausse en 2018. Des mesures qui vont renflouer la caisse de l’état mais auront une conséquence sur le prix à la pompe.

En hausse. Le gouvernement a choisi de relever les taxes sur certains produits pétroliers. Dans le projet de loi de Finances 2018 adopté par les parlementaires, les produits pétroliers verront leurs droits de douane augmenter, à l’exception du pétrole lampant. D’après le document budgétaire, les taxes sur le super carburant, par exemple, passeront de 390 ariary par litre à 503 ariary, tandis que celles du gazole devront quasiment doubler, c’est-à-dire de 120 ariary par litre à 228 ariary par litre.

D’après le communiqué, publié hier par le Fonds monétaire international (FMI), le relèvement des taxes sur le carburants fait partie des mesures instaurées par les autorités à faire face aux pressions sur le financement créé par une masse salariale plus élevée que prévu.

Revers de la médaille

Par rapport à la loi des finances rectificatives (LFR) 2017, les dépenses de personnel connaîtront une hausse de 15,0% et représente 31,4% du budget général.

Le gouvernement estime ainsi gagner plus de 134 milliards ariary de recettes supplémentaires, soit 5,86% de l’objectif de recettes douanières pour l’année 2018. Celles-ci devront atteindre 2 256,4 milliards ariary, contre une valeur de 1 977,0 milliards inscrite dans la loi de finances rectificatives 2017. Et les produits pétroliers devraient fournir 22,5% des droits de douanes.

Revers de la médaille, cette mesure aura une répercussion sur le prix à la pompe. Il y aura une centaine d’ariary de trop qui s’affichent sur le tableau de la pompe. Et ce sont toujours les consommateurs qui paient les frais, car chaque hausse de prix à la pompe entraîne des conséquences palpables sur le portefeuille de tous les ménages. Les transporteurs seront les premiers qui voient leur facture de carburant augmenter.

Pour adoucir ces impacts, le gouvernement veut initier des négociations avec les pétroliers pour réduire leur marge bénéficiaire. La Banque mondiale aurait mené des études sur le secteur pétrolier. De source proche du dossier, l’Institution de Breton Woods aurait estimé qu’une réduction jusqu’à 17% est encore viable pour ces sociétés. « Les pétroliers peuvent faire des efforts, mais il y a une certaine limite dans le fonctionnement de l’entreprise. Nous devrions être capable d’investir dans le développement du secteur pétrolier », soutient, pour sa part, Philippe Nicolet, directeur général de Galana.

Avec une année électorale en toile de fond, la hausse vertigineuse du prix à la pompe, avec toutes les conséquences engendrées, ne serait pas un bon signe pour le régime en place. Le Parlement a donné son feu vert pour l’application de cette hausse des taxes spécifiques sur certains produits pétroliers en conformité à leur classement en tant que biens finis dans la structure tarifaire.

Lova Rafidiarisoa