La pérennisation de notre langue maternelle à travers la valorisation de l’histoire. C’est là l’essence même de ce concours d’envergure nationale sur « La lutte de libération nationaliste ».

Inciter les jeunesse à valoriser l’histoire, tout en éveillant leur créativité et leur imaginaire. C’est dans cette optique qu’un concours inédit se découvre au grand public depuis hier. Initié ensemble par le ministère de la Défense Nationale et le ministère de l’Éducation Nationale, il s’agit d’un concours d’envergure nationale qui entre dans le cadre de la célébration des 70 ans de la lutte de libération nationaliste de 1947. Mettant en avant la littérature sous toutes ses formes, le concours convie le grand public, notamment les jeunes à s’approprier cette époque marquante de l’histoire de la Grande île. Avec la promotion de la richesse culturelle nationale comme fer de lance également, il affiche une compétition fraternelle sur trois catégories bien distinctes. À savoir, un concours de chant, un concours de nouvelles et un concours de rédaction. Le tout se basant principalement sur la thématique de « La lutte de libération nationaliste » en hommage aux événements de 1947, à travers laquelle les concurrents se doivent de mettre en exergue le patriotisme et le sentiment de liberté dans leurs œuvres.

« Une ode à la langue malgache »

Le Général Rarasoa Ralaialomady Fils du comité d’organisation du concours affirme « Que tous ceux qui souhaitent participer à ce concours mettent un point d’honneur sur le respect de notre langue maternelle. De même qu’au respect des faits historiques autour de ces événements de 1947. On invite ainsi les concurrents à se documenter avant de laisser parler leur créativité et leur imaginaire. Pour le concours de nouvelles, on aimerait qu’au détour de la fiction, des faits réels soient plus relatés que d’autres, car il nous importe d’évaluer la connaissance générale de chacun sur cette partie de notre histoire ». Le concours de chant s’ouvre essentiellement aux chœurs, aux groupes ou aux chorales et se doivent de proposer des chansons inédites.

Les compositions doivent avoir des rythmes entraînantes et contenir au moins un proverbe malgache en rapport avec la thématique principale. Tandis que le concours de nouvelles est ouvert au grand public de tous âges, le concours de rédaction, quant à lui, est exclusivement ouvert aux lycéens et aux universitaires. Les chansons sont à remettre sous enveloppe sur un CD ou une clef USB, pareil pour les nouvelles et les textes. Ils sont à remettre avant le 13 octobre pour les chansons et le 22 décembre pour le reste au BP 1210 Toby Lieutenant Randriamaromanana Albert Analakely.

Andry Patrick Rakotondrazaka