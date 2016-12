L’année a été des plus chargées pour le cercle des poètes « Faribolana Sandratra ». Ce dernier a tenu à brillamment résumer toute une page des actualités sur scène pour la clôturer.

Une brillante synthèse de cette année 2016 à travers la poésie sous toutes ses formes, « Soa mahamanina » s’est illustré sur la scène du Cercle Germano-Malgache (CGM) samedi après-midi. Littéralement, cette séance de lecture poétique, entamée à l’occasion par le

« Faribolana Sandratra », expose, à travers son intitulé, les bons moments qu’on se devait de retenir pour cette année.

Plutôt ironique et sarcastique pourtant, les deux poètes Ny Iraka Rambola­manana et Hery Manda­niaina, à l’origine de ce projet poétique, ont surtout tenu à mettre en avant une certaine forme de rébellion populaire à travers leur textes. Entre critiques sociales des plus acerbes, de même qu’une certaine forme de caricature littéraire de la société actuelle, les deux poètes accompagnés de leurs pairs du « Faribolana Sandratra » entre deux poèmes, ont amplement ravi leur auditoire.

Un rendez-vous poétique et littéraire resplendissant de vivacité, de satyres taquins en tout genre, le tout à travers les vers, les rimes et les proses de deux poètes de talent. « Soa mahamanina » a tout aussi bien amusé qu’intrigué le public du CGM Analakely dès 15h tapantes. S’affichant comme les dernières retrouvailles de l’année entre le public et le cercle des poètes, le rendez-vous a fait salle comble.

Audacieux

Regorgeant de projet du genre de la part de ses membres, le « Faribolana Sandratra » emmené par Ny Iraka Rambolamanana et Hery Mandaniaina en a surpris plus d’un par l’audace dont il a fait preuve à travers « Soa mahamanina ». À moins d’avoir vécu dans des recoins reculés de la Grande île, on ne peut avoir échappé aux actualités se référant principalement à cet intitulé plus ou moins politisé de cette dernière séance de lecture poétique du cercle.

« La poésie est une forme d’art comme un autre, qui permet facilement aux gens de comprendre les actualités si on sait parfaitement les y véhiculer. De plus, c’est un outil efficace qui attire facilement l’attention, aussi bien par la mélodie de ses rimes que par la finesse des critiques et taquineries que l’on y insère », a affirmé Ny Iraka Rambolamanana. Outre les chansons à textes ou autres émissions caricaturales, la poésie représentée par ces deux poètes s’affiche, désormais, comme un vecteur d’information efficace, mais d’une manière plus lyrique et imagée. Se focalisant principalement sur la politique et au-delà de l’amour, les poésies qui ont fusé au CGM Analakely pointaient tout autant du doigt la religion que la passivité de la jeunesse actuelle.

« Du haut de votre autel, vous apercevoir me déconcentre, car égoïste que vous êtes, vous ne saurez admirer que votre bas-ventre », scande, entre autres, Hery Mandaniaina. « Où est donc la porte de sortie Quel est le chemin à suivre Vu que même ceux qui nous dirigent manquent de savoir-vivre », ajoute Ny Iraka Rambolamanana.

Autant de poèmes que de revendications ont été lus et scandés par les poètes à l’occasion, qu’ils ont retranscrits dans un recueil de poésie éponyme, à lire et à partager.

Andry Patrick Rakotondrazaka