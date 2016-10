C’est une épopée littéraire réjouissante et pétillante de vie. « Rock Sakay » de l’auteur français Emmanuel Genvrin se découvre aux lecteurs de la Grande île.

De l’île de la Réunion à Paris en passant par Madagascar, ce roman des plus passionnants se découvre au public. Illustrant une écriture contemporaine, mais qui affiche un attachement aussi bien à la culture intemporelle de la société de l’océan Indien qu’au folklore de son peuple, « Rock Sakay » fait honneur à cette fougue légendaire de la société créole. Sorti de l’imaginaire de l’écrivain dramaturge Emmanuel Genvrin, « Rock Sakay », son tout premier roman, convie ses lecteurs à un voyage entraînant et à la fois rythmé.

Comme l’on peut s’y attendre et comme l’indique son titre, le roman est ainsi rock’n’roll, porté par des person­nages tout aussi charismatiques qu’énergiques. Sans doute, en tant que cinéphile aguerri, Emma­nuel Genvrin retranscrit les péripéties de ses personnages à l’instar de ces mythiques « Road-movies » américains. Tels « Easy Rider » relatant l’histoire de deux motards aussi rebelles qu’assoiffés de liberté, ou encore la cavale légendaire de « Thelma et Louise » à travers plusieurs États du pays de l’oncle Sam, « Rock Sakay » transcende autant qu’il fait rêver le lecteur.

Le roman débute à l’île de la Réunion. Jimi déprimant dans son coin, entre l’ennui du lycée et la déchéance familiale, se laisse transporter par l’élan de liberté qui l’anime.

Personnage tumultueux

De son périple depuis sa patrie en passant par la France jusqu’à Madagascar où il rencontre Janis, l’amour de sa vie, le jeune homme traverse alors une vie de découvertes et d’apprentissage. « C’est un personnage tumultueux, mais animé d’une passion exemplaire. Surmontant les obstacles de la vie, il survit au jour le jour. Mélomane, il se plait à composer des chansons, laissant la part belle à ses inspirations dans sa vie. Il vit à cent à l’heure et il ne vieillira pas. Il est, et restera un rocker, à jamais », affirme Emmanuel Genvrin en évoquant son personnage principal.

L’auteur invite alors les lecteurs à partager un bout de chemin avec lui et à découvrir les travers d’une société créole rattachée à celle de la Grande île. De la vie amoureuse avec une Malgache des quartiers populeux d’Anala­vory, à l’univers du showbiz parisien, il passe par les foyers Sonacotra et l’enfer de la drogue, de même que par la passion de la musique à celle du théâtre. « Rock Sakay » jongle alors entre fiction et faits, en embarquant le public dans les coulisses de cette société. Avec délicatesse, satyre et humour, cette histoire plutôt méconnue, voire taboue, de la colonisation française de Madagascar par des Réunion­nais, se découvre même entre les lignes de « Rock Sakay ».

Emmanuel Genvrin présentera officiellement au public malgache son tout premier roman, avec Kemba Ranavela, enseignante et chroniqueuse à l’Institut français de Madagascar, ce 18 octobre à 15 heures. L’auteur participe à la revue Kanyar, pour laquelle il écrit des nouvelles depuis en 2013, ce qui l’a incité à écrire « Rock Sakay », publié dans la collection Continents noirs.

Andry Patrick Rakotondrazaka