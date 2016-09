Une grande personnalité de la scène littéraire, Juliette Ratsimandrava s’est éteinte dans la matinée d’hier rejoignant ainsi les étoiles de la littérature malgache dans un monde meilleur. Ancienne conservatrice de la Bibliothèque Nationale malgache, de même qu’elle était une ancienne responsable culturelle de la ville d’Antananarivo, Juliette Ratsimandrava était toute une honorable académicienne qui vouait une passion particulière pour la valorisation et la préservation de sa langue maternelle.

Responsable du Centre national des langues de l’Académie malgache, elle participait activement aux actions pour la promotion de la langue malgache de même qu’à l’organisation de manifestations littéraires et culturelles autour de cette thématique. On lui devait entre autres aux côtés de son ami et collègue académicien Henri Rahaingoson alias Di, le mois de la langue maternelle.

Hajaina Naomy Andrianasolo, présidente de l’Union des poètes et écrivains malgache (Havatsa-Upem) confie « On est triste de la disparition de Juliette Ratsimandrava, tout comme Di elle veillait sur nous de par sa bienveillance. On veillera à ce que l’héritage qu’elle nous a laissé pour conserver et valoriser notre langue maternelle soit respecté pour la génération à venir comme elle l’a souhaité ». Connue comme étant la petite soeur du colonel Richard Ratsimandrava, elle était présidente de l’association AFAKA et a été récemment décorée « Commandeur de l’Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture » par le ministre de la Culture, de la promotion de l’Artisanat et du Patrimoine, Jean Jacques Rabenirina le 8 août.

A. P. R.