Quelques chefs-d’œuvre de la littérature malgache se dépoussièrent. À (re) découvrir dans les librairies d’urgence.

Livres d’hier pour lecture d’aujourd’hui. Les œuvres littéraires d’E.D. Andriamalala font peau neuve. Les onze ouvrages les plus éminents de cet auteur connaissent une seconde jeunesse grâce à une collaboration entre l’Édition Mixte représentée par son dirigeant Andrianjaka Jaona Razakasoa et l’association « Opération Bokiko » dirigée par Michèle Rakotoson. Certes, ces œuvres ont fait leur temps mais, malgré les années, elles restent dans la mémoire de bon nombre de gens. Pour cause, ses éditeurs ont apporté quelques modifications à la couverture et au support papier de l’œuvre. « Les Malgaches perdent l’habitude de lire. Il faut réfléchir à la manière de leur redonner goût à la lecture. Et l’objectif de cette réédition, est d’offrir un nouveau souffle afin d’éveiller la curiosité des lecteurs, de les inciter à lire, à découvrir, à redécouvrir et à aimer les ouvrages de ces grands écrivains », déclare Michèle Rakotoson. Ainsi, les onze titres du grand auteur E.D. Andriamalala à l’instar de « Antso », « Fanagasiana », « Vohitry ny nofy »… ont pu revoir le jour sous de nouvelles apparences.

L’association « Opération Bokiko » et l’Édition Mixte ont aussi décidé d’apporter une modification du livre du jeune écrivain Sitraka Rafanomezantsoa et du poète venu d’Ambohimanga surnommé Ragree et Iadantsoa. Il en est de même pour la collection «Sariaka» de Baptistine Rasoanindrina, auteure qui a beaucoup contribué à l’éducation des jeunes enfants depuis plus d’une dizaine d’années. Ces livres sont déjà disponibles dans toutes les librairies Mixtes de Madagascar.

Coup de pouce

L’un des concepts de cette collaboration est le lancement des derniers écrits de la collection « Opération Bokiko » intitulé « Tovonay ». Un roman destiné en priorité aux jeunes et racontant l’histoire d’un enfant du Sud de Madagascar qui vit dans le dénuement le plus total. Il se rend en ville où il sera pris en charge par un adulte et finira par s’en sortir. Ce chef d’œuvre fait partie d’un projet d’édition et de réédition de livres malgaches, écrits par la célèbre auteure Michèle Rakotoson. Cet ouvrage a reçu le prix littéraire « Ravinala » du collège français Françoise Dolto de Mahajanga durant le sommet de la Francophonie qui s’est tenu l’an passé.

Le dirigeant de l’Édition Mixte Andrianjaka Jaona Razakasoa a également promis que cette collaboration serait suivie par tant d’autres dans les années à venir, afin d’offrir aux auteurs moins connus une opportunité de faire connaitre leurs œuvres. Une occasion également de faire rena$itre les ouvrages d’antan écrits par d’éminents auteurs malgaches qui tendent à tomber aux oubliettes.

Sitraka Rakotobe