Suite à une décision du tribunal, trois-cent familles seront incessamment expulsées. Un terrain de 569 ha vendu durant la deuxième République est la source du litige.

Dernier recours. Pour plus de trois-cent familles de villageois vivant sur le site d’Ampalaha, dans la commune de Soavinandriana Itasy, le coup de massue est tombé en décembre. Défaits devant la Cour de cassation, ils sont dans l’obligation de débarrasser le plancher laissant derrière eux leurs habitations, leurs activités économiques qu’est l’agriculture et même pour certains, les tombeaux familiaux.

En cause, un litige qui daterait de la fin des années 90, selon les explications de Pierre Marcel Ramilijaona, représentant des villageois qui se sont regroupés au sein d’une association. Un ancien ministre de la deuxième République, selon ses explications « a acquis la propriété de 569 ha de terrain pour 10 millions de francs malgaches. Les terres cultivées par les villageois depuis plusieurs générations, mais aussi, les habitations et des tombes sont comprises dans ce domaine », affirme-t-il.

Appartenant anciennement aux colons qui les auraient pris aux locaux, les droits sur le terrain ont été cédés à un étranger dans les années 60. Son activité tournant au ralenti, il aurait autorisé les locaux à revenir s’installer et cultiver la terre dans les années 70. Le propriétaire a, ensuite, vendu le domaine à l’ancien ministre, vers la fin des années 80.

Conciliation

Après une première tentative d’expulsion en 1989, l’acquéreur a intenté une action en justice contre neuf membres de l’association villageoise, en 2016. « La Justice pense probablement, que nous ne sommes que neuf personnes à s’opposer à lui, alors que des centaines de familles vivant sur ces terres depuis les années 70, sont touchées », déplore Pierre Marcel Ramilijaona.

Outre l’expulsion, la partie perdante devra s’acquitter d’une amende de trois millions d’ariary par hectare. Le certificat de constatation de mise en valeur favorable aux villageois, comme le confirme Solofonirina Andrianaorina, maire de Soavinandriana Itasy, n’a visiblement, pas pesé. Selon l’ordonnance

74-021, « tout propriétaire est tenu de mettre en exploitation, d’entretenir et d’utiliser les terres qu’il possède ».

En son article 3, ce texte prévoit que « lorsqu’il sera établi qu’une propriété rurale d’une superficie supérieure à cinq hectares n’a pas été, depuis cinq ans au jour de la constatation, exploitée personnellement ou à leurs frais, soit par le propriétaire, soit par ses ayants droit, cette propriété sera transférée en toute propriété à l’État, quelle que soit sa consistance ». Sur les terres non-exploitées par ses propriétaires depuis vingt ans, le projet de loi sur la propriété foncière parle d’« abus de droit de propriété ».

Un juriste de l’organisation « Sehatra iombonana ho an’ny fananantany » (SIF), concède que le fait que les colons aient cédé le droit de propriété du terrain à un tiers « complique l’affaire pour les villageois face aux textes en vigueur actuellement ». Il ajoute, toutefois, que « l’on est en droit de s’interroger sur comment une personne physique ait pu acquérir un terrain d’une telle superficie ? ».

Selon les explications de Pierre Marcel Ramilijaona, « la procédure de constatation de mise en valeur a été lancée parallèlement à la plainte contre nous. Seulement, nous ne savons plus où est le dossier actuellement ». L’ordonnance précitée prévoit que, « le transfert à l’État des propriétés non exploitées est décidé (…) par décret pris en conseil des ministres pour (…) les terrains ruraux d’une superficie supérieure à cent hectares ». Les voies de recours étant épuisées, ils ont soulevé un pourvoi dans l’intérêt de la loi (PIL). Étant donné les enjeux sociaux, une conciliation étatique est requise.

Garry Fabrice Ranaivoson