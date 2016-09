Les sociétés ont tendance à recourir au tribunal. L’arbitrage et la médiation se présentent pourtant comme une meilleure solution pour le règlement des litiges.

L’arbitrage et la médiation sont des termes encore peu connus des entreprises malgaches pour le règlement de leurs litiges. Lors de l’assemblée générale annuelle du Centre d’arbitrage et de la médiation de Madagascar (Camm), qui s’est tenue hier à la Chambre de Commerce et d’industrie, le bilan dressé a paru mitigé. « Nous sommes satisfaits parce que le Camm est bien en place, et que les choses avancent. Mais nous ne le sommes pas pleinement, parce que nous n’avons pas suffisamment d’affaires », a expliqué Noro Andriama­mon­jiarison, présidente du Camm et non moins du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM). Selon le rapport de ce centre d’arbitrage, seules « quatorze procédures ont été engagées, dont douze dossiers réglés, un arbitrage suspendu depuis juillet et un autre en cours ».

Pourtant, la mode alternative de règlement de litiges comme la médiation et l’arbitrage offre plusieurs intérêts aux entreprises, notamment en termes de rapidité des procédures. D’après les explications de Johary Ravaloson, secrétaire général du Camm, « la loi nous prescrit de régler un arbitrage en moins de six mois et une médiation en moins de trois mois, un délai renouvelable une seule fois. Ce qui signifie qu’un arbitrage dure au plus un an ». Le second intérêt concerne l’accord des parties.

Car selon toujours ses explications, « c’est un règlement de litige consensuel. C’est un intérêt mais aussi une difficulté, du fait que lorsqu’il n’y a pas d’accord, le Camm ne peut rien faire ».

Résolution amiable

Dans ce cadre, les entreprises affiliées au Camm, à savoir le GEM ou encore le Fivondronan’ny mpandraharaha malagasy (Fivmpama) ont signé la Charte loyale de règlement des litiges hier. Les 450 entreprises membres de la Chambre de commerce et d’industrie France Mada­gascar (CCIFM) l’ont aussi signée, par l’intermédiaire de leur représentant André Beaumont. « C’est un engagement du secteur privé à agir de bonne foi, et de ne pas recourir à la corruption dans le règlement des litiges. Les auxiliaires judiciaires le signeront également. Et nous la diffuserons, pour que les autres groupements professionnels la signent », a souligné Johary Ravaloson.

Cette charte stipule, entre autres, l’intention des entreprises et organisa­tions professionnelles signataires de s’interdire toute forme de corruption dans les règlements de leur litige, d’examiner si le recours à un processus de résolution amiable du différend est possible et souhaitable, ou encore d’exécuter de bonne foi les décisions issues des modes alternatifs de règlement de conflits.

Rado Andriamampandry