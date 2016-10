Cette année, le volume d’exportation tournera autour des 18 000 tonnes. Les pro­ducteurs malgaches s’attendent à clore la campagne de litchis plus tôt que prévu.

La campagne de litchis s’annonce « très précoce » par rapport aux années précédentes. Selon les informations publiées par le centre technique horticole de Toamasina, « le chargement des bateaux conven­tionnels pourrait être atteint les 10 et 12 novembre ». Cette opération est le point focal du lancement de campagne de récolte pour la saison 2016-2017. En 2015, ce processus a commencé le 19 novembre et 17 novembre pour celle de 2014.

En effet, une équipe de ce centre a effectué une mission de prospection afin d’analyser de près le dévelop­pement de ce fruit dans la région de Toamasina. « Les informations obtenues lors de cette prospection confirment que la date d’ouverture de la campagne 2016 en vue de répondre au chargement des bateaux conventionnels sera nettement plus précoce que celle des trois années passées », indique cette structure dans son rapport.

Les observations et mesures effectuées doivent permettre d’apporter des informations générales sur la structure de la population par rapport à l’évolution de la fructification des arbres dans ces zones productrices. « Le principe est de prélever au hasard des litchis de sorte à étudier un échantillon représentatif de la population de chaque site de production. Une panicule représentative de chaque arbre observé est collectée », indique le rapport.

Progression

Après analyse de l’ensemble des données sur les températures et la pluviométrie, les techniciens de ce centre estiment que la maturité d’une quantité de fruits suffisante pour permettre le chargement régulier des bateaux conventionnel pourrait être atteinte à la fin de la semaine entre le 10 et le 12 novembre 2016. Ils précisent pourtant que « la nouaison était bonne cette année, la charge en fruits est supérieure à celle de l’année passée. Elle sera donc suffisante pour répondre aux besoins journaliers des exportateurs ».

Chaque année plus d’une dizaine de milliers de tonnes de ce fruit arrivent sur le marché international. Rappelons que lors de la campagne 2012-2013, la production a progressé. Madagascar a pu exporter près de 17 500 tonnes. Ce volume a augmenté à 18 000 tonnes durant la campagne de 2013-2014, mais a, néanmoins, régressé à 17 000 tonnes lors de la campagne de 2014-2015. L’année dernière, les producteurs malgaches ont misé sur une exportation de 20 000 tonnes. Pour cette année, les données sur les estimations de production ne sont pas encore disponibles.

Lova Rafidiarisoa