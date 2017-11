L’ouverture de la campagne de litchi devrait se faire la semaine prochaine. Le centre technique horticole de Toamasina propose la date du 22 novembre.

La campagne de litchi va bientôt démarrer dans l’Est du pays. Le centre technique horticole de Toamasina (CTHT) recommande la date du

22 novembre 2017 pour la période optimale de récolte, où une quantité de fruits murs sera récoltable dans la zone de collecte du Sud de la province de Toamasina. Cette proposition fait suite à sa dernière mission de prospection, effectuée le 10 novembre.

À plusieurs reprises, le centre avait annoncé un éventuel retard de la campagne de litchi et une faible production pour cette année. Depuis quinze jours, les conditions météorologiques ont tourné en faveur de la production de ces fruits. « Les conditions climatiques ont été particulièrement surprenantes avec une pluviométrie supérieure aux normales saisonnières et une légère baisse des températures journalières. Cette épisode de pluies pendant la phase de développement des fruits à un stade ou les péricarpes étaient encore peu colorés ou vert devrait permettre d’améliorer le diamètre des fruits à la récolte », indique le centre dans son rapport.

Prévision

Le CTHT mène régulièrement une mission de pros­pection dans les zones de production de ce fruit. Elle est menée durant le développement des fruits, ce qui permet d’apporter des précisions sur la période de récolte des produits pour répondre aux besoins du chargement des bateaux conventionnels. Les observations effectuées et les mesures prises doivent permettre d’apporter des informations générales sur la structure de la population par rapport à l’évolution de la fructification des arbres dans ces zones productrices.

Pour cette année, le centre prévoit ainsi une faible production, compte tenu des différentes analyses. Il recommande l’adéquation de

l’exploitation avec le planning de chargement des bateaux et au contexte de la baisse de production.

Chaque année, plus d’une dizaine de milliers de tonnes de ce fruit sont exportées principalement sur le marché européen. Mais, cette fois ci, des projets d’exportation vers les Emirats et la Russie s’ajoutent à la liste. Il y a une forte demande des litchis vers ces marchés.

Lova Rafidiarisoa