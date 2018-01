Tous les fokontany s’activent afin de soumettre une nouvelle liste additive aux comités électoraux de districts. La date butoir est prévue ce jour.

Date irrévocable. Aucun responsable de fokontany ne pourra plus ajouter de nom à la liste additive au-delà du délai du 31 janvier. Tous les dossiers nécessaires devraient ainsi parvenir au niveau de chaque Comité électoral de district (CED) aujourd’hui. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) prévoit environ dix millions d’électeurs, cette année, une proportion suivant le nombre de Malgaches qui avoisinent les vingt-quatre millions.

Selon cette commission, la Révision annuelle de la liste électorale (Rale) 2016-2017 enregistre une augmentation du taux d’inscription de 6,34%. Des électeurs s’empressent de vérifier leurs noms, tandis que d’autres restent indifférents. Nirina Rakotoarisoa, électeur dans le fokontany d’Ivato, reproche l’organisation concernant la vérification. « Les responsables m’ont dit de scruter la liste par ordre alphabétique. J’ai eu du mal à trouver mon nom, et après quelque temps, j’y suis arrivé. Je me demande pourquoi ils n’ont pas procédé à une sensibilisation de masse, alors qu’ils effectuent un porte-à-porte quand il s’agit de prélever une somme d’argent auprès des résidents », déplore-t-il.

Organisation

Un habitant du fokontany d’Ambohipo se plaint également du processus de vérification de son quartier. « La méthode de travail fait défaut. Les responsables m’ont présenté des piles de listes. Ils m’ont juste indiqué que c’était par ordre alphabétique et par bureau de vote, et à mon tour de m’identifier. Finalement, j’ai abandonné car personne ne m’a aidé », regrette-t-il.

Tout compte fait, la vérification dépend de chaque fokontany. Si certains membres du bureau négligent la volonté de leurs administrés, d’autres portent assistance aux leurs. « Nous avons toujours considéré les nouveaux détenteurs de la carte d’identité nationale et nouveau résidents de 2015 à décembre 2017 », explique Odette Rasoamalala, présidente du fokontany de Mahabo Andoharanofotsy. Jusqu’à hier, cette dernière enregistre environ cent cinquante personnes pour sa liste additive.

Le fokontany Ankoron­drano Atsinanana a procédé autrement pour sensibiliser ses électeurs. « Nous avons lancé un appel par voie d’affichage, et avons ouvert notre bureau les samedi et dimanche de 8h à 11h et de 14h à 16h. Tous les jours, nous accueillons les électeurs et facilitons la vérification de leurs noms », clarifie Nirina Rasoarivelo, secrétaire du fokontany. Lalaina Raharivony, membre du comité local de recensement, ajoute que les électeurs se réfèrent à la dernière liste de 2015 suivant l’ordre alphabétique des deux bureaux de vote, dont le numéro trente-six recense mille huit cent quatre-vingt seize électeurs, et le numéro trente-sept en dénombre trois cent soixante-six. Jusqu’à fin janvier, ce fokontany a ajouté cent soixante-quinze noms sur sa liste additive.

Une fois entre les mains du CED, chaque liste additive parvenue auprès de la Ceni sera étudiée, et celle-ci fera parvenir à chaque fokontany une liste électorale provisoire. Elle accordera un autre délai de vingt jours aux électeurs pour une dernière vérification, pour qu’elle puisse arrêter une liste électorale définitive.

Farah Raharijaona