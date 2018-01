Trois cent vingt mille nouveaux électeurs sont inscrits depuis début décembre. Un résultat en-deçà du pari fixé par la Commission électorale nationale indépendante.

Loin du compte. Les nouveaux électeurs traînent des pieds pour s’inscrire. L’objectif de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) d’enrôler sept cent quatre-vingt mille électeurs supplémentaires est incertain. Cet organe en charge des élections s’est donné comme défi de franchir le cap des dix millions d’électeurs, cette année. À moins d’un mois de l’arrêt provisoire de la liste électorale, trois cent vingt mille nouveaux électeurs se sont ajoutés aux neuf millions deux cent vingt mille inscrits lors de l’année dernière, selon le vice président de la Ceni, Thierry Rakotonarivo dans une station télévisée privée hier. La cause de cette situation est plurielle selon cet administrateur civil. La situation socio-économique amplifiée par l’insécurité dans les zones rurales, ainsi que l’insuffisance de sensibilisation de la part des partis politiques et la société civile.

La révision annuelle de la liste électorale (RALE) est enclenchée depuis le 1er décembre 2017 pour se terminer le 31 janvier 2018. La Ceni mène une campagne de sensibilisation « Za efa anaty lisi-pifidianana » (Je suis déjà inscrit sur la liste électorale), en utilisant un large éventail de canaux de communication. Par ailleurs, il est possible pour les internautes, de vérifier leurs noms dans le site de la Ceni.

Réticence

Cependant, l’inscription sur la liste électorale est basée sur une démarche volontaire. Chaque individu en âge de voter doit se rendre dans les bureaux de fokontany pour s’inscrire sur la liste électorale. Toutefois, avec le contexte qui prévaut, acquérir le droit de vote se trouve en queue de la liste des priorités de la population.

Cette réticence est surtout remarquée chez les neo-majeurs. Selon les résultats de l’audit du fichier électoral en octobre 2017, la liste « ne comporte que mille trois cent quarante-six électeurs de 18 ans » sur un peu plus de neuf millions d’électeurs. Des organismes onusiens comme le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) avancent, toutefois, une proportion importante de jeunes à Madagascar.

Dans son site, l’UNFPA publie que plus de 53,8% de la population malgache est composée de jeunes de moins de 20 ans, et les jeunes entre 10 et 24 ans représentent 32% d’une population malgache estimée à vingt millions en 2012. Ainsi, un effort particulier est requis pour sensibiliser les jeunes, d’autant que ceux qui ne sont pas inscrits dans la RALE 2017-2018 ne pourront plus voter en décembre.

Thierry Rakotonarivo se remet ainsi à tout un chacun pour arriver à cet objectif. « Le processus électoral n’est pas seulement l’affaire de la Ceni, mais nécessite une prise de responsabilité de tout un chacun.» a-t-il conclu.

Andry Rialintsalama