Le résultat provisoire de la révision annuelle de la liste électorale a été présenté hier. Le cap des dix millions d’électeurs n’a pas été franchi.

Essoufflée. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a présenté, hier, à Alarobia, les résultats provisoires de la révision annuelle de la liste électorale (RALE) 2017-2018. Les efforts menés n’ont pas convaincu les quelques trois cent vingt-et-un mille nouveaux électeurs nécessaires pour atteindre cet objectif. « Une augmentation de 4,94% est observée par rapport à la dernière RALE. La CENI a enrôlé environ un million d’électeurs par rapport à la situation de 2013 », se félicite pourtant le président de la CENI, maître Hery Rakoto­manana.

Neuf millions six cent soixante-dix-huit mille six cent six personnes pourront ainsi participer aux élections cette année. « Comme il s’agit d’un résultat provisoire, ce chiffre peut encore connaître quelques changements. Il appartient aux agents de la CENI au niveau des districts d’assurer la vérification de cette liste », continue-t-il. Après les opérations de retranchement et de vérification, la liste définitive est donc attendue le 15 avril 2018. « La liste arrêtée définitivement le 15 avril de l’année est la seule liste valide pour toutes les opérations électorales de l’année en cours et elle reste valide jusqu’au

15 avril de l’année suivante », stipule l’article 26 de la loi organique 2012-005 portant code électoral.

Démarche volontaire

L’inscription dans la liste électorale est basée sur une démarche volontaire. Cela explique le résultat mitigé de la RALE 2017-2018. Qualifiée d’être « trop courte » ou encore « inadaptée au contexte malgache », des personnalités politiques, des membres de la société civile ainsi que des techniciens constatent les difficultés liées à la RALE. Effectuée en pleine période de soudure et surtout en saison cyclonique, vérifier son nom ou s’inscrire dans la liste électorale ne se trouve pas dans les priorités du citoyen lambda. Ainsi, ces acteurs soulèvent l’idée d’une rallonge ou l’aménagement du calendrier de la RALE.

Atteindre les dix millions d’électeurs n’est pas une fin en soi même si l’exhaustivité est l’un des critères d’une « bonne » liste électorale. En 2010, trois cent mille personnes ont disparu de la liste électorale. Par ailleurs, des doublons d’environ un million quatre cent quatre-vingt mille ont été relevés. Pour une élection crédible, transparente et démocratique, le SEFAFI suggère que la CENI publie les détails relatifs aux nombres d’inscrits (répartition géographique, répartition genre et tranches d’âge, comparaisons avec la liste de 2013).

Andry Rialintsalama