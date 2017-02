« Des votes responsables et inclusifs ». Tel est l’objectif de l’atelier co-organisé par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), et l’Association des anciens de l’école nationale de l’administration (AA-ENA), hier, au siège de l’entité chargée de l’organisation des élections, à Alarobia.

Pour ce faire, la CENI et l’AA-ENA mise, notamment, sur l’inscription massive des femmes et des jeunes dans la liste des votants. L’atelier d’hier a ainsi vu la participation des associations œuvrant dans le domaine des élections et celles impliquées dans la mobilisation de la gent féminine et la jeunesse afin de les éclairer sur les problématiques inhérentes au recensement électoral afin qu’ils agissent en conséquence pour convaincre les acteurs ciblés à effectuer « massivement » la démarche de s’inscrire dans la liste.

« Des travaux de réflexion ont été menés durant l’atelier afin de mettre en oeuvre la stratégie de sensibilisation », rapporte le communiqué de presse de la CENI. Il s’agit d’identifier les grandes orientations d’une campagne natio­nale orientée vers les jeunes et une autre, en parallèle ciblant les femmes. LAA-ENA a exposé une méthodologie de communication sur les réseaux sociaux axé sur les jeunes et les thématiques générales autour des élections.

G.F.R.