La CENI pourrait se résigner à ne pas atteindre l’objectif des 10 millions d’électeurs inscrits dans la liste électorale pour la présidentielle. Une apathie générale est constatée.

Rush. La révision annuelle de la liste électorale entre dans sa dernière ligne droite. Selon le code électoral qui est toujours en vigueur, elle prendra fin le 31 janvier, soit demain. Pour la Commission électorale nationale indépendante (CENI), il semble que beaucoup reste encore à faire pour atteindre le gap des dix millions d’électeurs inscrits en vue de l’échéance électorale de cette année 2018, qu’est la présidentielle.

La CENI, durant ces deux derniers jours d’ouverture de la révision de la liste électorale, devra procéder à un véritable tour de force et haranguer plus de trois cent soixante-dix mille électeurs à s’y inscrire. Le code électoral fixe l’ouverture de la révision annuelle de la liste des votants au 1er décembre et donne jusqu’au 31 janvier pour sa mise à jour, que les nouveaux électeurs s’y inscrivent, pour y retrancher les décédés, ou encore, ceux qui ont déménagés ou qui se sont vus ôter le droit de vote.

Seulement, durant les deux mois d’ouverture de la liste, ils ne furent que quatre-cent trois mille personnes

nouveaux électeurs sur les sept-cent quatre-vingt mille que la CENI s’est fixé comme objectif. Ceci afin de combler le gap des dix millions d’électeurs. Bien qu’aucun recensement ne permette jusqu’ici de connaître le nombre exact de la population, il a été estimé durant les réunions faites par la CENI, les experts et partenaires étrangers que le nombre des votants à Madagascar devrait avoisiner les treize millions.

Il a été indiqué à l’époque que l’objectif des dix millions d’électeurs à inscrire dans la liste électorale en vue de cette année 2018 qui est une année électorale a été fixé « pour ne pas être trop prétentieux, car c’est un gap atteignable avec les moyens à disposition tout en étant sûr qu’une large majorité des électeurs pouvant garantir la crédibilité des élections sont inscrits ».

Apathique

En l’état actuel des choses, le gap ne sera vraisemblablement pas atteint. « Le nombre d’électeurs qui reste à inscrire est effectivement encore assez conséquent. Atteindre ce gap semble désormais difficile », a concédé Thierry Rakoto­narivo, vice-président de la CENI, sur la radio Antsiva, hier. Avec neuf millions six-cent trente mille nouveaux électeurs inscrits, la CENI est néanmoins, proche du but qu’il s’est fixé. Ce qui motive un certain optimisme chez ses responsables.

« Nous avons tout de même réussi à inscrire près d’un million de nouveaux électeurs dans la liste électorale, ce qui est énorme lorsqu’on considère qu’il fallait un million quatre-cent mille pour atteindre les dix millions », a déclaré maître Hery Rakotomanana, président de la Commission électorale, lors d’un entretien téléphonique, hier. Le fait que l’objectif fixé par l’organe d’Alarobia ne soit pas atteint confirme, toutefois, l’apathie des citoyens face au processus électoral.

S’inscrire dans la liste électorale ou vérifier si l’on y figure devrait être le minimum pour une personne consciente de ses responsabilités citoyennes lorsqu’il s’agit d’élection. Alors qu’on est en pleine année électorale et que les débats entre politiciens et même entre personnes lambda font rage, plusieurs malgaches semblent indifférents. Ces personnes amorphes pourraient, pourtant, être celles qui crieront au scandale si leurs noms sont absents de la liste le jour du vote.

Thierry Rakotoanarivo a déjà prévenu qu’il n’y aura plus de délivrance d’ordonnances le jour du scrutin. Le fort taux d’abstention constaté lors des élections de 2013, pouvait cependant, laisser présager un manque d’engouement pour le processus de cette année 2018. Une éventualité que la CENI comptait surmonter en appelant à contribution, les partis politiques et la société civile dans l’éducation et la mobilisation citoyenne. Le fait que le gap des dix millions de votants n’ait pas été atteint indique aussi, que ces entités, dont la plupart sont portées sur les remontrances face à la moindre incartade, ont failli à leurs responsabilités.

Garry Fabrice Ranaivoson