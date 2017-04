Les membres du Lions Club B2 de Madagascar accueillent cette année le 3e congrès du district 403 B2. Trois cents délégués issus de cinq pays participeront activement à ce congrès dont Madagascar, Mayotte, La Réunion, Comores et Djibouti, à compter de ce jour jusqu’au 21 avril. Ce congrès s’ouvrira ce jour, à travers l’inauguration de la « Place Lions Club international » situé entre l’immeuble Fiaro et l’immeuble des Assureurs à Ampefiloha et un défilé depuis l’Institut National de la statistique (INSTAT) jusqu’au Carlton Anosy.

Ce congrès coïncide avec le centenaire de l’association dont le thème est axé sur « Le lionisme de demain pour les futures générations ». Et Fidy Rakotozafy, gouverneur de Lions Club B2 de préciser, « Le but de ce congrès est de faire une rétrospective de tout ce qu’on a effectué et de tout ce que nous n’avons pas pu accomplir, jusqu’ici. L’évènement sera également marqué par l’élection des officiels pour le mandat 2017-2018 dont le 2e vice gouverneur,

le 1er vice gouverneur et le gouverneur qui me succèdera le 01 juillet ».

Mamisoa Antonia