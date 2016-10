L’affaire des 18 lingots d’or alimente encore les discussions dans le microcosme politico-économique malgache. L’opinion publique attend depuis la saisie de ces butins à l’aéroport d’Ivato, le 29 septembre, la suite de cette affaire. Pour éclairer certaines opinions, Gervais Rakotoarimanana, ministre des Finances et du budget, sort de son silence. Sur un ton plus ferme, le grand argentier a déclaré que « peu importe le propriétaire de cet or et les personnes impliquées dans le trafic, l’or restera à la Banque Centrale et le traitement de cette affaire se fait par voie judiciaire ».

Le service des douanes à l’aéroport d’Ivato a procédé à une saisie record de 24,700kg d’or, le 29 septembre, dans un bagage d’un passager de nationalité malgache qui devait embarquer à bord d’un vol de Kenya Airways, à destination de Nairobi Kenya. Selon une source auprès du ministère des Finances, « le (présumé) trafiquant en question est retenu à la prison d’Antanimora », en attendant la poursuite des enquêtes.

« Outre le trafic illicite, il y a également une forte probabilité d’existence de blanchiment d’argent et de corruption. De ce fait, la douane est en train d’effectuer son enquête pour appuyer les éléments à envoyer à la chaîne pénale. C’est d’ailleurs pour cette enquête approfondie que la transaction a été refusée », poursuit le membre du gouvernement. Une autre enquête serait aussi menée en parallèle concernant l’aspect blanchiment d’argent et corruption.

L.R.