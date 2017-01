Des têtes viennent de tomber au sein de la Jirama. Le conseil des Ministres de ce jour vient de limoger Nestor Razafindroriaka de son poste de directeur général de la Jirama. Le conseil a dissout le conseil d’administration, présidé par Mohamed Rachidy, avant de procéder à une nouvelle nomination de nouveaux membres .

Lantoniaina Rasoloelison, celui qui avait occupé le poste de ministre des Finances et du Budget après la démission pour cause de candidature à l’élection présidentielle, de Hery Rajaonarimampianina, est nommé Administrateur délégué de la Jirama. L’ancien candidat du parti HVM aux dernières sénatoriales a trois mois pour mener sa mission à savoir la mise en place des nouvelles structures de gouvernance au sein de la Jirama.

Voici les nouveaux membres du Conseil d’administration de la compagnie d’eau et d’électricité :

 Befeno Todimanana Hyacinthe – Présidence de la République

 Ranivoarisoa Herilala, Primature

 Feno Pierre Jean, Ministères des Finances et du Budget

 Raseliarison Mamiarivao Julien, Ministère de l’Eau de l’Assainissement et de l’Hygiène

 Razanakoto Norbert, Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures

 Lemanarina Jean Christophe, Ministère de l’Economie et de la Planification

 Rasamoel Jean Jacques Nambinina, Ministère du Commerce et de la Consommation

 Rafidy Onisoa Josielle, Ministère de l’Industrie et du Développement du secteur privé

 Rajaoera Fredy, Représentant du Secteur Privé

 Haja Maminirina, Représentant du Personnel

 Andriambolonosy Robinson Jean Douglas, Représentant du Personnel

 Eric Randrasana pour Compétence particulière