La mission de la délégation malgache à Maurice, menée par le chef de région Menabe Romain Gilbert, lundi, a porté ses fruits. Sa rencontre avec le célèbre Groupe Food&Allied a suscité l’intérêt de cette société pour la production agricole de la région. Le groupe serait intéressé plus particulièrement par le maïs, et s’engage à mieux creuser avec la région pour une éventuelle coopération, directement avec les planteurs de maïs ou les collecteurs.

La délégation malgache a été aussi reçue par Soodesh Satkam Callichurn, ministre du Travail, des relations industrielles, de l’emploi et de la formation afin de discuter des moyens pour le renforcement de la coopération entre l’île Maurice et la région Menabe, notamment dans le domaine de l’agrobusiness, des fruits de mer, des mines, et des produits forestiers. Des missionnaires ou investisseurs mauriciens seront déjà en mission à Morondava, dans la semaine du 15 septembre. La séance de travail entre ces derniers et Seety Naidoo, Président du conseil d’administration du Central Electricity Board (CEB), a permis d’aborder la question de l’énergie renouvelable. Seety Naidoo sera à Morondava, le mois prochain pour une visite prospective et de montage de dossiers de projets sur ce sujet.

Rado Andriamampandry