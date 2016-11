Ils sont souvent ignorés à Madagascar. Une cinquantaine de blogueurs issus de différents pays participent activement à la couverture du sommet de la Francophonie. Ces journalistes citoyens, membres du collectif Mondoblog ont eu des privilèges que beaucoup leur envieraient. Une séance de questions-réponses avec Michaelle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, un selfie avec le président français François Hollande.

«On était 50 blogueurs de différents pays à assister à une séance de formation avec l’Organisation internationale de la Francophonie. Par la même occasion, nous avons ouvert un blog collaboratif pour couvrir ce sommet d’Antananarivo », explique Lalah Ariniaina, une blogueuse malgache membre du collectif de blogueurs de l’émission Atelier des médias de Radio France internationale (RFI). Ce blog collaboratif est visible à l’adresse antananarivo2016.mondoblog.com

À chaque rencontre, les blogueurs malgaches ne cessent d’exprimer leurs déceptions et inquiétudes devant l’application du code de la communication. « C’est une loi liberticide qui nous prive d’une certaine liberté d’expression », insiste une blogueuse lors de la rencontre du groupe avec Michaelle Jean, hier. Tout comme ce billet écrit sur le blog dédié au Sommet d’Antananarivo.

Un autre blogueur affiche sa déception sur l’esprit du Village de la Francophonie à Andohatapenaka. Dans son billet « Où diantre est donc passée ma Francophonie », il pointe du doit le « caractère économique » de ce village. « Peut-être vont-ils bénéficier d’une promotion pour un abonnement téléphonique, une signature de contrat …», écrit-il.

De plus en plus présents dans les grands événements internationaux, les blogueurs donnent une toute autre dimension à la couverture des sommets et autres conférences internationales. Privilégiant les commentaires aux faits, ces « journalistes citoyens » expriment souvent le ressenti du plus grand nombre par rapport aux enjeux du monde contemporain. D’où leur importance dans l’espace francophone.

Lova Rafidiarisoa