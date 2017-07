Une urgence. Selon l’Observatoire des médias et de la communication à Madagascar, Ilontsera, la mise en place d’un cadre de concertation pour trouver des solutions au malaise latent dans le monde de la presse, dans la Grande île, ne saurait plus attendre.

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, lundi, cette organisation fait état d’un monde de la presse malade, à l’instar de la conjoncture nationale. Une presse rongée par les querelles entre journalistes « partisans et opposants » au pouvoir, mais aussi par un bras de fer constant entre certaines entités médiatiques et l’État. Une situation au détriment, parfois, du droit à l’information de la population, car occulte les sujets premiers qui les concernent.

Pour y remédier, car selon Ilonstera, « l’histoire témoigne que les organes de presse, qu’ils appartiennent à des partisans ou des opposants au pouvoir, sont parmi les déclencheurs et victimes de crise ». L’Observatoire martèle qu’une concertation entre les différents acteurs des médias s’impose. L’élaboration de décret d’application aux dispositions du code de la communication, mais aussi, des termes de la loi sur la cybercriminalité, devrait être identifié clairement durant cette concertation, soutient-il.

D’après Ilontsera, cette concertation sera surtout une occasion de définir un entendement commun à la liberté d’expression et le droit à l’information de chaque citoyen. Comme l’indique l’Observatoire dans sa déclaration, les organes de presse locaux ont, pour la plupart, plus ou moins une obédience politique. Aussi, « seule une concertation pourra déterminer les points nécessaires à mettre en place pour éviter un amalgame entre le champ de la loi et les objectifs politiques des différents courants ».

Manière détournée

La déclaration de lundi soutient notamment que certaines procédures judiciaires ou policières engagées contre des journalistes, des défenseurs de l’environnement, ou des usagers des réseaux sociaux, ces derniers temps, intriguent. Ilonstera souligne le fait que les procédures sont conduites sur la base du code pénal, sans que les termes du code de la communication, ni de la loi sur la cybercriminalité ne soient pris en compte.

Certes, les enquêteurs avancent que les procédures engagées concernent des dossiers autres que l’acte entrant dans le cadre d’un délit de presse. Seulement, comme l’affirme Ilonstera, « l’existence de pareille affaire dans une conjoncture brûlante tend à s’apparenter à une manière détournée de museler certains ». L’adoption de décrets d’applications du code de la communication et de la loi sur la cybercriminalité « est ainsi nécessaire », d’après l’Observa­toire, pour éviter les pressions, les représailles, les doutes et les suspicions.

En référence à l’actualité de ces derniers jours, la déclaration de l’organisation s’interroge, également, sur les limites de la parodie et du satyrisme lorsque l’on parle de liberté de presse et liberté d’expression, dans la Grande île. Indiquant qu’ailleurs, ceux qui s’estiment lésés peuvent réagir par le biais de cadre précis, Ilontsera soutient que « ce sujet mérite réflexion, afin que les limites de la démocratie ne soient pas juste définies par les humeurs et le niveau de susceptibilité des politiciens ».

Dans sa déclaration, l’Observatoire requiert par ailleurs que tous les organes de média, qu’ils soient partisans ou opposants, soient traités de manière équitable. Bien qu’agissant de la même manière, certains semblent être ménagés par les remontrances et l’application des lois. Ilontsera rappelle, du reste, qu’il « condamne » toute atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d’expression, mais « condamne » aussi tout acte de provocation pouvant mener au trouble, ou à la haine. Il soutient que la liberté impose le respect du droit d’autrui, de l’éthique, de la déontologie et des valeurs nationales.

Garry Fabrice Ranaivoson