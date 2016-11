Air Madagascar prépare la reprise de la liaison vers Guanghzou. La compagnie aérienne concocte maintenant des offres spéciales pour ses passagers au départ et à destination de la Chine. Ainsi, elle offre une troisième pièce de bagage de 23kg en soute. « La réservation doit être faite avant la fin de l’année et le passager doit confirmer son souhait d’utiliser ce troisième bagage au moment de réservation », indique un communiqué de la société.

Autre avantage pour les passagers à destination de la Chine : Air Madagascar a noué des partenariats avec des professionnels du transit et avec des professionnels du tourisme. Ainsi, les voyageurs pourront effectuer leur shopping en Chine en toute tranquillité, accompagnés dans leurs achats par des professionnels qui se chargeront ensuite d’expédier les marchandises et de les acheminer jusqu’à Antana­narivo.

Après avoir suspendu cette ligne en début d’année, la compagnie Air Madagascar avait annoncé son retour en Chine. La ligne qui se fera via Saint-Denis de la Réunion, en partage de code, avec Air Austral reprendra plus exactement le 12 février 2017. Deux vols hebdomadaires sont prévus dans le programme au départ d’Antananarivo avec l’Airbus A340-300 d’Air Madagascar.

Lova Rafidiarisoa